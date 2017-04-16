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Преступления Происшествия

На патруль ДПС напали нетрезвые пешеходы, нарушавшие ПДД

ОКТЯБРЬСК. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Стали известны подробности нападения на сотрудников ГИБДД в Октябрьске, сообщает syzran-small.ru.

Около 23 часов экипаж ДПС заметил пешеходов, которые вели себя вызывающе и нарушали Правила дорожного движения. У мужчин имелись явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские пригласили их в машину для составления протокола. Пока на одного оформляли материал, второй мужчина начал нецензурно выражаться, толкаться и махать руками. Затем к нему присоединился его товарищ. В итоге инспекторам удалось скрутить и утихомирить нарушителей спокойствия, но при этом они и сами получили несколько ударов по лицу.

Для освидетельствования к месту была вызвана карета скорой помощи. Госпитализации сотрудникам ДПС не потребовалась. Дебоширов доставили в местное отделение полиции.

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