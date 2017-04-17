В СГЭУ дан старт "Неделе науки"

17 апреля в СГЭУ состоялось открытие V Международного научно-инновационного форума "Неделя науки в Самарском государственном экономическом университете".

Открывая пленарное заседание, Габибулла Хасаев, и.о. ректора Самарского государственного экономического университета, зав. кафедрой региональной экономики и управления, д.э.н., профессор подчеркнул, что это традиционное для университета событие. Каждый год СГЭУ проводит Международный научно-инновационный форум "Неделя науки", и этот - уже пятый по счету, на нем рассматриваются и обсуждаются новые проекты, результаты исследований научных школ, проблемы и перспективы целых отраслей экономики и т.д.

Сегодня СГЭУ является одним из немногих вузов, который участвовал и выиграл в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации, в результате чего получил государственные задания в крупных объемах.

Кроме того, стоит отметить тот факт, что СГЭУ выполняет исследования по заказу ряда субъектов Российской Федерации, в том числе Алтайского, Красноярского края, Самарской области и других.

В последние годы активизировалась работа над стратегиями социально-экономического развития муниципальных образований, муниципалитеты нашего региона выступают заказчиками научно-исследовательских разработок. Проявился интерес у ряда заказчиков из соседних регионов: муниципальных образований Ульяновской, Саратовской областей.

Впервые за всю историю СГЭУ по объему научных публикаций в наукометрических базах Scopus и Web of Science занимает уверенное третье место по области, уступая только таким крупным вузам, как Самарский национальный исследовательский университет им. Академика Королева и Самарский технический университет.

Ежегодно повышается и международный индекс Хирша университета. В 2016 году он составил четыре единицы.

"Наши студенты отлично себя проявляют во Всероссийских олимпиадах по финансам, бухучету, статистике, страхованию, региональной экономике, проводимых под эгидой Министерства образования и науки РФ. Это свидетельствует о хорошей творческой атмосфере в университете.

Экономический журнал "Вестник СГЭУ" был отмечен высшей рецензионной комиссией, благодаря чему здесь могут публиковаться результаты кандидатских и докторских аттестаций. Диссертационный совет СГЭУ соответствует новейшим требованиям и открывает еще больше возможностей для участия в научной деятельности в различных направлениях: экономическая теория, бухгалтерский учет, финансы и кредит. И это только начало, надеемся, что к концу года их будет еще больше", - подчеркнул Габибулла Хасаев.

Стоит отметить также и международное партнерство, в частности, с Чехией и Китаем. По заказу Института бизнеса и технологий г. Ческе Будеевице (Чехия) СГЭУ в 2016 году выполнил "Исследование современного состояния малого и среднего бизнеса в РФ для релевантной оценки перспектив его дальнейшего развития". Исследования по этой теме будут продолжены в 2017 году совместно с вузами-партнерами из Чехии и Китая. Монография, созданная на основе этого сотрудничества, будет опубликована в 2018 году.

Приглашенный гость Юрий Мосейкин, д.э.н., профессор, декан экономического факультета Российского университета Дружбы народов, сделавший доклад по теме "Глобализационные процессы в экономике", подчеркнул: "Со СГЭУ мы сотрудничаем очень давно и плодотворно. Нас связывает реализация совместных крупных проектов". В 2016 году научный коллектив СГЭУ совместно с Российским университетом дружбы народов провел исследование "Энергосбережение как основной фактор снижения энергоемкости ВРП (исследование на основе формирования и анализа топливно-энергетического баланса субъекта РФ)". Его результаты легли в основу совместной заявки на конкурс Министерства образования и науки РФ, в итоге принятой к реализации. Проект "Разработка методов и информационных технологий макроэкономического моделирования и стратегического планирования энергоэффективного развития топливно-энергетического комплекса субъекта Российской Федерации" будет реализован СГЭУ совместно с Российским университетом дружбы народов. Этот проект чрезвычайно актуален и важен для развития субъектов РФ, поскольку региональные топливно-энергетические балансы в современной России нигде не разрабатываются.

"Второй наш совместный проект ориентирован на развитие и взаимодействие образовательных учебных заведений с бизнесом. Сегодня, к примеру, мы будем проводить конференцию на эту тему. СГЭУ служит уникальной площадкой, где мы можем обменяться мнениями и разработать новые стратегии!" - отметил Юрий Мосейкин.

На пленарном заседании форума был презентован и уникальный "Электронный интерактивный атлас "Туристско-рекреационные маршруты и достопримечательности малых городов и сел Самарской области". В 2016 году он был создан коллективом ученых СГЭУ при поддержке Русского географического общества и уже является действующим информационным ресурсом региональной туриндустрии.

В целом же насыщенный разнообразными научными событиями первый день форума был посвящен вековым трендам социально-экономического развития России.