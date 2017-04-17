На территории бывшего ОАО "Фосфор" нашли незаконный нефтеперерабатывающий завод

5 апреля сотрудники УФСБ России по Самарской области "нагрянули" на территорию промышленной площадки бывшего ОАО "Фосфор" в Тольятти, где без всяких лицензий работал незаконный нефтеперерабатывающий завод.
По данным источника в правоохранительных органах, предприятие было оборудовано пятью аппаратами по переработке углеводородного сырья, системой очистки и охлаждения, а также 50 емкостями объемом более 60 тонн каждая, предназначенными для хранения сырья и готовой продукции.
По оценке специалистов Ростехнадзора, такой завод способен перерабатывать до 3 тыс. тонн нефти в месяц.
Согласно оперативным данным, производимые там бензин и дизельное топливо реализовывались на территории Самарской области. По предварительной оценке, сумма незаконно полученного дохода преступной группы могла достигать более 20 млн руб. в месяц.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?