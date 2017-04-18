В Самаре маневровым тепловозом смертельно травмирован житель Оренбургской области

В понедельник, 17 апреля, в 14:31 на пятом пикете 1099 км КбшЖД, на железнодорожных путях станции Самара маневровым тепловозом смертельно травмирован житель Оренбургской области в возрасте около 45 лет, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

По предварительным данным, мужчина стоял поблизости от ж/д путей и упал перед тепловозом, в результате чего получил несовместимую с жизнью травму головы.

Сейчас по факту случившегося транспортной полицией проводится проверка, ход которой находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.