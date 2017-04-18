На гостевых маршрутах ЧМ-2018 в Самаре определено более 300 точек общепита

Представители правительства Самарской области и горадминистрации презентовали возможности развития ресторанного дела в регионе и новые проекты, планируемые к реализации в данной сфере.

Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Организаторами мероприятия выступили департамент туризма, министерство экономического развития, инвестиций и торговли, министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, а также департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации Самары и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по области.

О возможности участия ресторанов и предприятий питания в федеральных проектах по развитию регионального гастрономического туризма, а также о важности качественной подготовки объектов питания к приему гостей рассказал руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

"Около 30% затрат, которые несут туристы во время своих поездок — это расходы на питание. Поэтому мы понимаем важность развития данного направления, хорошей подготовки объектов ко встрече гостей. Важно, чтобы гостевые туристические маршруты были насыщены предприятиями питания. Мы рассчитываем, что рестораторы будут инвестировать в развитие своего бизнеса в исторической части Самары — это в первую очередь улицы Куйбышева, Молодогвардейская, Фрунзе, — акцентировал внимание на ключевых вопросах взаимодействия Мальцев. — Также мы надеемся на развитие гастрономического туризма, появления новых событийных мероприятий в этом направлении. В Самаре уже есть несколько примеров таких фестивалей — Сызранский помидор, Жигулевская вишня. Согласно статистике, интерес к ним проявляет 88% туристов".

Рестораторам, в качестве работы которых не будет сомнений, предложат размещать свои презентационные материалы на информационных стойках в аэропорту и на других транспортных объектах, а также в туристско-информационных центрах, расположенных в Самаре.

"Мы, как хорошие хозяева, принимая гостей, принимая Чемпионат мира по футболу, должны быть опрятны, вежливы, дружелюбны. В первую очередь внимание будет обращено на объекты питания, размещенные на гостевых туристических маршрутах. Таких мест у нас на данный момент определено более 300, — рассказал руководитель департамента торговли и потребительского рынка министерства экономического развития инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Харчев. — Однако далеко не все они соответствуют необходимому уровню, не везде качество сервиса отвечает международным стандартам. Сейчас существует потребность в быстром донесении информации об изменении требований санитарно-эпидемиологических норм, требований по охране труда и подготовке персонала, а также специфики подготовки к Чемпионату миру. Мы стараемся создать диалог между представителями власти и бизнеса, который должен повлиять на качество предоставляемых услуг".

С рестораторами также пообщались представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, были представлены различные программы и проекты для рестораторов, такие как "Гастрономический гид по Самаре", "Сделано в Самаре", отдельно обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров и возможности обучения персонала объектов питания иностранным языкам.