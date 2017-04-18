Тольяттинцы на Lada Vesta совершили десятидневный автопробег по российской глубинке

Автопробег "Тольятти — Санкт-Петербург — Тольятти" благополучно финишировал в Автограде на минувшей неделе. За столь короткое время участники познали, что такое комфорт по-торбеевски, познакомились с культурно-историческим "разломом" Твери, проехали по вековой булыжной мостовой в Новгородской области и посетили несколько мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.

В погоне за солнцем

Идея автопробега "Уникальная глубинка. На Запад!" у его авторов появилась несколько лет назад. Участники краеведческого проекта "Неизвестная Россия" за пять лет отметились уже не одним десятком экспедиций — в Поволжье и Сибирь, в Иркутскую область, Карелию и Приморский край. Но увы, запад страны на картах тольяттинцев представлен не был. И так совпало, что в нынешнем году автор проекта Федор Быстров стал лауреатом медиаконкурса Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость", награждение победителей которого должно было пройти в начале апреля Санкт-Петербурге.

Волжский автомобильный завод специально для автопробега выделил для экспедиции седан Lada Vesta с АМТ, а информационный портал Волга Ньюс, интернет издание "Пресс-Волга" и радио "Голос Тольятти" стали информационными партнерами автопробега. Помог путешественникам и спикер Тайшетской районной Думы (Иркутская обл.) Евгений Пискун.



Торбеевский комфорт

Первая остановка по плану выпала на Мордовию — регион, про который много говорят и пишут в нашей губернии. "Повторяться не хотелось, — говорит Федор Быстров, — поэтому столицу республики оставили в стороне и решили заночевать в поселке Торбеево".

Торбеево — это родина известного героя Великой Отечественной, Михаила Девятаева. Находясь в плену, с группой товарищей он смог угнать самолет и посадить его в зоне ответственности Красной Армии. Подвиг, совершенный группой Девятаева был примечателен тем, что самолет красноармейцы угнали из ракетного центра Пенемюнде, где разрабатывались крылатые ракеты ФАУ. После фильтрационного лагеря и проверки НКВД, Михаил Девятаев продолжил службу. А в 1945 году Сергей Королев вызвал героя на Пенемюнде, чтобы узнать, как и где производились вражеские ракеты.

"Мы остановились на ночлег в гостинице со странным названием "ТорФорт", — продолжает Федор Быстров. — Горничная Людмила Федоровна рассказала нам о поселке. Правда, женщина не смогла ответить на вопрос, что означает название гостиницы. Был поздний вечер, и мы не стали разгадывать ребус с этим словом. Двухместный номер класса "полюлюкс" в этом отеле обошелся нам в 1600 рублей, плюс 150 рублей за завтрак (порция голубцов, салат из свеклы и сметаны, чай). В номере — телевизор, холодильник, стол, душ, туалет. Мы были приятно удивлены мордовским сервисом".

А утром, у поселковой АЗС, наших земляков первый раз спросили про Lada Vesta. "Похоже, после нашей короткой беседы молодой водитель Газели принял окончательно решение по выбору семейного автомобиля, — говорит Федор Быстров. — Но уже через несколько дней, на пятнадцатом по счету интересующемся мы перестали ставить "зарубки" о количестве вопросов по флагману тольяттинского автозавода, усвоив одно: даже спустя полтора года после начала производства "Веста" вызывает интерес в глубинке".



Тверской разлом

Тверь встретила путешественников пасмурным вечером, грозящим затяжным дождиком. Дождь случился, но тольяттинцы к тому времени уже успели заселится в гостиницу. "Областной город удивил нас отсутствием больших вечерних пробок и вежливыми водителями, — вспоминает Федор. — Впрочем мы не исключаем варианта, что это реакция на наши "крымские" номера" (в Тольятти выдают автомобильные номера с индексом "82", предназначенные для полуострова — прим. автора).

Гостиница оказалась супербюджетной: всего тысяча рублей за ночь. Согласитесь, эта цифра не вяжется со словом "гостиница" в современной России. В номере, расположенном под крышей здания на мансарде четвертого этажа, была новая кровать, стойка для одежды и тумбочка. Чисто и лаконично. С удобствами на этаже.

А утром участники автопробега решили посетить центр города. Молодые ребята на ресепшне посоветовали съездить к памятнику Михаилу Кругу. Известный в прошлом певец шансона и после своей трагической гибели почитается горожанами. "Мы его хорошо знаем. Поем его песни. Шансон же", — с удивлением ответил парень за стойкой в гостинице. "Для жителей Твери любой известный человек измеряется известностью певца, — говорит Федор Быстров. — Как в известном анекдоте: "Брежнев — это политический деятель времен Аллы Пугачевой".

И вот тольяттинцы уже на бульваре Радищева, где установлен памятник из бронзы. Он выполнен с сохранением натуральных пропорций и весит четверть тонны. Шансонье сидит на лавочке и держит в руках гитару. Кстати, Владимир Круг сегодня неизменно изображается на магнитах и другой символике Твери. Часто рядом с историческими личностями — Афанасием Никитиным и святым Михаилом Тверским. "Круг — это известный уроженец Твери. — рассказывает женщина средних лет, продавщица сувениров в зеленом ларьке по имени Лариса, — памятнику уже десять лет. В день рождения Круга (7 апреля) здесь всегда много народа, несут цветы, поют песни". И как бы в подтверждении сказанному женщина оглядывается на прилавок, где расположены фарфоровые тарелки с портретами Михаила Круга и Владимира Путина.



Деревенская мостовая

"Признаюсь честно, еще нигде мы не видели таких заброшенных и "умирающих" деревень как у дороги на Санкт-Петербург, — вспоминает Федор Быстров. — Даже наша деревня на Самарской Луке Кольцово с двумя домами выглядит зажиточным хутором по сравнению с сельскими "заброшками" у федеральной трассы Ленинградской области".

Увы, село не выдерживает конкуренции с городом. Впрочем есть исключения и в глубинке северо-запада нашей страны. На обратном пути, В Новгородской области ребята свернули с трассы чтобы заглянуть в Лычково и Лужно. Это населенные пункты Демянского района, где в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои.

Поселок Лычково сегодня выглядит ухоженным. Здесь есть детский сад, работает средняя школа, магазины, ремонтируются дороги. А вот деревня Лужно, расположенная в нескольких километрах, удивила длинной мощеной булыжником дорогой. С виду она не требует ремонта, хотя возраст дороги насчитывает более ста лет. Ухоженные палисадники, огороды и дома говорили о трудолюбии жителей. В то же время в деревне было безлюдно — на встречу в гостям никто так и не вышел.

"На обратном пути мы обратили внимание на мемориал погибшим воинам Северо-Западного фронта, -делится впечатлениями Федор Быстров. — Именно здесь было остановлено наступление фашистов в 1941 году. Под командованием генерала Берзарина (в 1945 г. комендант Берлина) бойцы Красной Армии загнали врага в Демянский котел. Это было первое крупное окружение немецких войск".

Сегодня мемориал убран, у подножия — цветы и свечи. К слову, участники автопробега отмечают, что памятники войны на своем пути они встречали часто, и все они были ухожены, несмотря на местонахождение. Память о годах войны в глубинке хранят и передают из поколения в поколение.