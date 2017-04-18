В Зубчаниновке столкнулись легковушка и пассажирская "Газель"

В понедельник, 17 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием легковушки и пассажирского микроавтобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 22:30 на Зубчаниновском шоссе 22-летний водитель Vortex Estina, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с маршрутной "Газелью" под управлением 54-летнего мужчины.
В аварии пострадали три пассажира автобуса: 22-летний молодой человек, 19-летняя девушка и 44-летняя женщина. С травмами их доставили в одну из городских больниц, но госпитализация пострадавшим не понадобилась.
По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.