В Зубчаниновке столкнулись легковушка и пассажирская "Газель"

В понедельник, 17 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием легковушки и пассажирского микроавтобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:30 на Зубчаниновском шоссе 22-летний водитель Vortex Estina, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с маршрутной "Газелью" под управлением 54-летнего мужчины.

В аварии пострадали три пассажира автобуса: 22-летний молодой человек, 19-летняя девушка и 44-летняя женщина. С травмами их доставили в одну из городских больниц, но госпитализация пострадавшим не понадобилась.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.