Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении SsangYong и Chevrolet в Приволжском районе

В Приволжском районе 17 апреля произошло ДТП, в котором погиб автомобилист и еще четверо человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:10 на 70 км дороги Осинки — Приволжский 49-летний водитель SsangYong Actyon, ехавший со стороны с. Спасское в направлении Приволжья, по предварительной версии полицейских, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cobalt под управлением 33-летней женщины. После удара SsangYong съехал в кювет.
В результате аварии водитель SsangYong от полученных травм погиб на месте. Еще четверо человек пострадали: женщина, находившаяся за рулем Chevrolet, и ее пассажиры — 32-летний мужчина, 13-летний мальчик и четырехлетняя девочка. Всех их госпитализировали.
По данным ГИБДД, автомобилистка была трезва. Наличие или отсутствие алкоголя в крови второго водителя определит судебно-медицинская экспертиза.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.