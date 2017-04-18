16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении SsangYong и Chevrolet в Приволжском районе В Тольятти нетрезвый водитель Mitsubishi въехал в столб В Самаре в ночном ДТП погибла женщина, трое пострадали В Тольятти мужчина выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

ДТП Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении SsangYong и Chevrolet в Приволжском районе

ПРИВОЛЖЬЕ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати

В Приволжском районе 17 апреля произошло ДТП, в котором погиб автомобилист и еще четверо человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 12:10 на 70 км дороги Осинки — Приволжский 49-летний водитель SsangYong Actyon, ехавший со стороны с. Спасское в направлении Приволжья, по предварительной версии полицейских, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cobalt под управлением 33-летней женщины. После удара SsangYong съехал в кювет.

В результате аварии водитель SsangYong от полученных травм погиб на месте. Еще четверо человек пострадали: женщина, находившаяся за рулем Chevrolet, и ее пассажиры — 32-летний мужчина, 13-летний мальчик и четырехлетняя девочка. Всех их госпитализировали.

По данным ГИБДД, автомобилистка была трезва. Наличие или отсутствие алкоголя в крови второго водителя определит судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

Фирдус Алиев 06 февраля 2017 23:52 Три человека пострадали при столкновении Hyundai и "Нивы" на ул. Мяги

Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!

Алла Дмитриева 06 февраля 2017 10:42 При столкновении нескольких машин на дороге Чапаевск — Самара "десятку" разорвало пополам

Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30