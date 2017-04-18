Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении SsangYong и Chevrolet в Приволжском районе

В Приволжском районе 17 апреля произошло ДТП, в котором погиб автомобилист и еще четверо человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:10 на 70 км дороги Осинки — Приволжский 49-летний водитель SsangYong Actyon, ехавший со стороны с. Спасское в направлении Приволжья, по предварительной версии полицейских, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cobalt под управлением 33-летней женщины. После удара SsangYong съехал в кювет.

В результате аварии водитель SsangYong от полученных травм погиб на месте. Еще четверо человек пострадали: женщина, находившаяся за рулем Chevrolet, и ее пассажиры — 32-летний мужчина, 13-летний мальчик и четырехлетняя девочка. Всех их госпитализировали.

По данным ГИБДД, автомобилистка была трезва. Наличие или отсутствие алкоголя в крови второго водителя определит судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.