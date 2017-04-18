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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин ответит на вопросы в прямом эфире телеканала "Россия 24"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире ответит на вопросы в рамках программы "Главная тема". Передача выйдет на телеканале "Россия 24" в 19:00.

Фото: Архив «ВН»

Во время передачи будут подняты темы, касающиеся подготовки региона к предстоящему чемпионату мира по футболу, формирования системы общественных советов, борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях, предварительных итогов мониторинга ситуации в связи с изменением системы социальных выплат и льгот, в том числе по транспортным картам, и другие актуальные темы.

Вопросы главе региона можно уже сейчас оставить в разделе "Гостевая книга" на сайте tvsamara.ru или в день эфира по многоканальному телефону колл-центра телеканала 926-11-22.

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следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало: 362
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