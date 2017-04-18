Николай Меркушкин ответит на вопросы в прямом эфире телеканала "Россия 24"

В четверг, 19 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире ответит на вопросы в рамках программы "Главная тема". Передача выйдет на телеканале "Россия 24" в 19:00.
Во время передачи будут подняты темы, касающиеся подготовки региона к предстоящему чемпионату мира по футболу, формирования системы общественных советов, борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях, предварительных итогов мониторинга ситуации в связи с изменением системы социальных выплат и льгот, в том числе по транспортным картам, и другие актуальные темы.
Вопросы главе региона можно уже сейчас оставить в разделе "Гостевая книга" на сайте tvsamara.ru или в день эфира по многоканальному телефону колл-центра телеканала 926-11-22.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.