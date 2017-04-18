Николай Меркушкин ответит на вопросы в прямом эфире телеканала "Россия 24"

В четверг, 19 апреля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире ответит на вопросы в рамках программы "Главная тема". Передача выйдет на телеканале "Россия 24" в 19:00.

Во время передачи будут подняты темы, касающиеся подготовки региона к предстоящему чемпионату мира по футболу, формирования системы общественных советов, борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях, предварительных итогов мониторинга ситуации в связи с изменением системы социальных выплат и льгот, в том числе по транспортным картам, и другие актуальные темы.

Вопросы главе региона можно уже сейчас оставить в разделе "Гостевая книга" на сайте tvsamara.ru или в день эфира по многоканальному телефону колл-центра телеканала 926-11-22.