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Пожары Происшествия

Самарец заперся в квартире и поджег ее после ссоры с сожительницей

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в отношении 24-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце февраля в квартире на пр. Карла Маркса в Самаре поссорились сожители. 36-летняя женщина из-за конфликта вынуждена была выйти на лестничную площадку и позвонить в полицию с просьбой помочь успокоить 24-летнего парня.

Во время разговора женщина почувствовала запах гари и попыталась вернуться в квартиру, но не смогла открыть входную дверь. В подъезд вышли соседи и помогли женщине попасть домой. Помещение уже было объято дымом, а на полу в комнате лежал сожитель. Его вывели на лестницу. Пожар впоследствии ликвидировали. Сумма материального ущерба составила 116,5 тыс. рублей.

После проверки выяснилось, что пожар произошел из-за поджога. Как выяснилось, после ухода сожительницы молодой человек заблокировал входную дверь автомобильными колесами, обрызгал свои и ее вещи парфюмерной водой и поджег.

По данным полиции, подозреваемый нигде не работает и был судим за грабеж.

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Последние комментарии

Виктор Пустосмехов 21 января 2017 15:16 При пожаре в подвале дома на Ташкентской два человека надышались дымом

Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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