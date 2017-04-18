Самарец заперся в квартире и поджег ее после ссоры с сожительницей

В Самаре в отношении 24-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В конце февраля в квартире на пр. Карла Маркса в Самаре поссорились сожители. 36-летняя женщина из-за конфликта вынуждена была выйти на лестничную площадку и позвонить в полицию с просьбой помочь успокоить 24-летнего парня.
Во время разговора женщина почувствовала запах гари и попыталась вернуться в квартиру, но не смогла открыть входную дверь. В подъезд вышли соседи и помогли женщине попасть домой. Помещение уже было объято дымом, а на полу в комнате лежал сожитель. Его вывели на лестницу. Пожар впоследствии ликвидировали. Сумма материального ущерба составила 116,5 тыс. рублей.
После проверки выяснилось, что пожар произошел из-за поджога. Как выяснилось, после ухода сожительницы молодой человек заблокировал входную дверь автомобильными колесами, обрызгал свои и ее вещи парфюмерной водой и поджег.
По данным полиции, подозреваемый нигде не работает и был судим за грабеж.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора