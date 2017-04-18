Самарец заперся в квартире и поджег ее после ссоры с сожительницей

В Самаре в отношении 24-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце февраля в квартире на пр. Карла Маркса в Самаре поссорились сожители. 36-летняя женщина из-за конфликта вынуждена была выйти на лестничную площадку и позвонить в полицию с просьбой помочь успокоить 24-летнего парня.

Во время разговора женщина почувствовала запах гари и попыталась вернуться в квартиру, но не смогла открыть входную дверь. В подъезд вышли соседи и помогли женщине попасть домой. Помещение уже было объято дымом, а на полу в комнате лежал сожитель. Его вывели на лестницу. Пожар впоследствии ликвидировали. Сумма материального ущерба составила 116,5 тыс. рублей.

После проверки выяснилось, что пожар произошел из-за поджога. Как выяснилось, после ухода сожительницы молодой человек заблокировал входную дверь автомобильными колесами, обрызгал свои и ее вещи парфюмерной водой и поджег.

По данным полиции, подозреваемый нигде не работает и был судим за грабеж.