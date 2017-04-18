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Общество

В Борском районе закрыт для транспорта подмытый половодьем мост

БОРСКОЕ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 апреля, в 15:00 поступило сообщение о том, что в результате прохождения паводковых вод на реке Кутулук произошел подмыв грунтового заезда и металлических свай автомобильного моста, через который осуществлялся проезд от населенного пункта Новый Кутулук к н. п. Страхово и двум улицам Коптяжево Борского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Характеристика моста — сваи и каркас моста выполнены из металлических труб, настил выполнен из деревянных досок, выложенных в два слоя, протяженность моста 30 м, ширина — 7 м, ширина проезжей части — 6,7 м, грузоподъемность — 20 тонн. Заезд на мост осуществляется с грунтовой дороги.

Как сообщают в ГУ МЧС по Самарской области, органами местного самоуправления организовано информирование населения о подмыве грунтового заезда и металлических свай автомобильного моста.

По данным чрезвычайного ведомства, угрозы подтопления жилых домов нет, мост не подтоплен. Эвакуация населения и домашних животных не требуется. Движение транспорта через мост приостановлено, движение пешеходов не ограничивалось. 

Проезд к населенному пункту осуществляется по участку грунтовой дороги протяженностью 2 км через населенный пункты Елховка и Коптяжево Борского района.

Администрацией сельского поселения Новый Кутулук проведено обследование состояние грунтовой дороги протяженностью 2 км до дороги с асфальтным покрытием. Проезд имеется.

Продовольственное и медицинское обеспечение находится на контроле администрации с. п. Новый Кутулук.
В ГУ МЧС по Самарской области уточняют, что для охраны населенного пункта от пожаров привлекается ПСЧ №153 ПСО №48 ППС Самарской области. Расстояние через Елховку и Коптяжево составляет 10 километров. Расстояние до ближайшего медицинского учреждения — Борской ЦРБ — 35 километров.

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