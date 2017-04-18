В Борском районе закрыт для транспорта подмытый половодьем мост

Во вторник, 18 апреля, в 15:00 поступило сообщение о том, что в результате прохождения паводковых вод на реке Кутулук произошел подмыв грунтового заезда и металлических свай автомобильного моста, через который осуществлялся проезд от населенного пункта Новый Кутулук к н. п. Страхово и двум улицам Коптяжево Борского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Характеристика моста — сваи и каркас моста выполнены из металлических труб, настил выполнен из деревянных досок, выложенных в два слоя, протяженность моста 30 м, ширина — 7 м, ширина проезжей части — 6,7 м, грузоподъемность — 20 тонн. Заезд на мост осуществляется с грунтовой дороги.
Как сообщают в ГУ МЧС по Самарской области, органами местного самоуправления организовано информирование населения о подмыве грунтового заезда и металлических свай автомобильного моста.
По данным чрезвычайного ведомства, угрозы подтопления жилых домов нет, мост не подтоплен. Эвакуация населения и домашних животных не требуется. Движение транспорта через мост приостановлено, движение пешеходов не ограничивалось.
Проезд к населенному пункту осуществляется по участку грунтовой дороги протяженностью 2 км через населенный пункты Елховка и Коптяжево Борского района.
Администрацией сельского поселения Новый Кутулук проведено обследование состояние грунтовой дороги протяженностью 2 км до дороги с асфальтным покрытием. Проезд имеется.
Продовольственное и медицинское обеспечение находится на контроле администрации с. п. Новый Кутулук.
В ГУ МЧС по Самарской области уточняют, что для охраны населенного пункта от пожаров привлекается ПСЧ №153 ПСО №48 ППС Самарской области. Расстояние через Елховку и Коптяжево составляет 10 километров. Расстояние до ближайшего медицинского учреждения — Борской ЦРБ — 35 километров.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!