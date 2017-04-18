В Смышляевке и Зубчаниновке временно закроют железнодорожные переезды

В период проведения планового ремонта на участке Смышляевка — Безымянка будут закрыты железнодорожные переезды.

Закроют следующие участки:

— 1118 км (в пос. Смышляевка) — с 13:00 19 апреля до 06:00 20 апреля и с 13:00 25 апреля до 19:00 27 апреля. Пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Зубчаниновка, далее — по Смышляевскому шоссе или под путепроводами 1121 км над р. Падовка по съезду с трассы Самара — Бугуруслан по направлению ул. Чапаева пос. Смышляевка.

— 1115 км (в пос. Зубчаниновка) — с 09:00 20 апреля до 13:00 21 апреля и с 09:00 4 мая до 13:00 7 мая. Пропуск автотранспорта будет проходить через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.

У переездов разместят информацию с указанием конкретной даты закрытия и установят знаки объезда, сообщают в администрации города.