В Смышляевке и Зубчаниновке временно закроют железнодорожные переезды

В период проведения планового ремонта на участке Смышляевка — Безымянка будут закрыты железнодорожные переезды.
Закроют следующие участки:
— 1118 км (в пос. Смышляевка) — с 13:00 19 апреля до 06:00 20 апреля и с 13:00 25 апреля до 19:00 27 апреля. Пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Зубчаниновка, далее — по Смышляевскому шоссе или под путепроводами 1121 км над р. Падовка по съезду с трассы Самара — Бугуруслан по направлению ул. Чапаева пос. Смышляевка.
— 1115 км (в пос. Зубчаниновка) — с 09:00 20 апреля до 13:00 21 апреля и с 09:00 4 мая до 13:00 7 мая. Пропуск автотранспорта будет проходить через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.
У переездов разместят информацию с указанием конкретной даты закрытия и установят знаки объезда, сообщают в администрации города.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(