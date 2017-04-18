"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Рубином"

После победы над "Анжи" игроки "КС" получили один выходной день.

В понедельник, 17 апреля, "Крылья Советов" собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу с казанским "Рубином". В этом занятии принимали участие игроки, не сыгравшие в Махачкале. Во вторник, 18 апреля, после разминки в тренажерном зале команда провела полноценную двухчасовую тренировку на натуральном поле. В занятии в общей группе принимали участие все игроки, за исключением Али Гаджибекова и Милана Родича, занимающихся по индивидуальной программе.

Игра 24-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России "Крылья Советов" – "Рубин" состоится в воскресенье, 23 апреля на стадионе "Металлург". Начало матча – в 15:30. Информацию о билетах на эту игру вы можете найти здесь. Матч молодежного первенства состоится накануне на 3 поле "Металлурга". Начало поединка – в 14:00, сообщает официальный сайт клуба.