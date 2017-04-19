В п. Мехзавод почти два часа тушили крупный пожар в частном доме

Во вторник, 18 апреля, в 21:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Бригадная в п. Мехзаводд Красноглинского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы площадь пожара составила 100 кв. м. В тушении участвовали 24 человека, применялось шесть единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 21:30, а полностью его ликвидировали в 23:10. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.