В п. Мехзавод почти два часа тушили крупный пожар в частном доме

Во вторник, 18 апреля, в 21:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Бригадная в п. Мехзаводд Красноглинского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы площадь пожара составила 100 кв. м. В тушении участвовали 24 человека, применялось шесть единиц техники.
Пожар удалось локализовать в 21:30, а полностью его ликвидировали в 23:10. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора