В Курумоче из-за начавшихся у пассажирки родов совершил экстренную посадку самолет рейса "Домодедово-Фергана"

В среду, 19 апреля, в 8:30 в аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет рейса "Домодедово-Фергана", на борту которого начались роды у 37-летней пассажирки из Узбекистана, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Как пояснил помощник прокурора, из аэропорта роженица была доставлена в лечебное учреждение. А самолет вскоре вылетел по своему маршруту.