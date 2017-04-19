В Самарской области из незаконного оборота изъяли фальсифицированную табачную продукцию на 14 млн рублей

За период 2016–2017 гг. в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятий "Контрафакт" сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области из незаконного оборота изъято более 142 тыс. пачек контрафактных табачных изделий различного наименования на общую сумму, превысившую 14,2 млн руб., сообщает пресс-служба облГлавка.

По данным фактам возбуждено четыре уголовных дела в отношении четырех жителей Самары, Тольятти и Жигулевска.

Так, в феврале текущего года в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 3 отдела УЭБиПК областного главка проведены осмотры гаражных боксов, арендованных 34-летним жителем Жигулевска. При проведении осмотра гаражей сотрудники полиции изъяли более 126,4 тыс. пачек табачной продукции, имеющей признаки подделки, на общую сумму более 10 млн рублей.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок и знаков соответствия либо их использования". Наказание за данное деяние влечет наложение штрафа в сумме от 300 до 700 тыс. руб., либо лишение свободы на срок до пяти лет.