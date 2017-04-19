Открытие велосезона в Самаре перенесли на неделю

Открытие летнего велосезона в Самаре перенесено на 29 апреля. Об этом организаторы мероприятия сообщают в соцсети.

Напомним, велоколонна должна была стартовать с площади Славы в эту субботу, 22 апреля. Однако ухудшившаяся погода внесла в планы самарских велосипедистов свои коррективы.