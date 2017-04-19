В центре Самары при столкновении двух иномарок погиб человек

В ночь на среду, 19 апреля, в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП, в котором погиб человек.

По данным оперативных структур, 45-летний водитель микроавтобуса Wolkswagen Caravelle, который примерно в 2:30 ехал по Московскому шоссе со стороны ул. Врубеля в направлении пр. Масленникова, выехал на перекресток с ул. Ревлюционной на запрещающий сигнал светофора. Здесь микроавтобус столкнулся с автомобилем Renault Sandero под управлением 53-летнего мужчины, который двигался по ул. Революционной в направлении пр. Карла Маркса.

В результате ДТП водитель Renault Sandero скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.