В центре Самары при столкновении двух иномарок погиб человек

В ночь на среду, 19 апреля, в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП, в котором погиб человек.
По данным оперативных структур, 45-летний водитель микроавтобуса Wolkswagen Caravelle, который примерно в 2:30 ехал по Московскому шоссе со стороны ул. Врубеля в направлении пр. Масленникова, выехал на перекресток с ул. Ревлюционной на запрещающий сигнал светофора. Здесь микроавтобус столкнулся с автомобилем Renault Sandero под управлением 53-летнего мужчины, который двигался по ул. Революционной в направлении пр. Карла Маркса.
В результате ДТП водитель Renault Sandero скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!