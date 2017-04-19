Уроженца Азербайджана подозревают в нападении на самарскую продавщицу

Во вторник, 18 апреля, в Советском райотделе полиции Самары было возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного в пасхальное воскресенье, 16 апреля, в магазине "Пятерочка" на ул. Промышленности.
По версии предварительного следствия, около 19:00 безработный 25-летний уроженец Азербайджана без определенного места жительства отобрал у 32-летней продавщицы алкогольные напитки, причинив магазину ущерб 1,6 тыс. рублей.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?