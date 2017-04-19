Водитель из Самарской области стал участником смертельного ДТП под Саратовом

В среду, 19 апреля, автомобиль "газель" с номерами самарского региона попал в ДТП под Саратовом, в результате которого погибли четыре человека, сообщает sarnovosti.ru.

Как пояснила порталу представитель областной Госавтоинспекции Екатерина Конопелько, примерно в 9:35 на 325 км автодороги "Сызрань — Волгоград" (поворот к с. Рыбушка) 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и лоб в лоб протаранил "газель". После этого в грузовик врезался автомобиль Mitsubishi.

Водителя "газели" госпитализировали в больницу. В "десятке" от полученных травм скончались виновник аварии и его пассажиры — женщины 40-ка и 25-ти лет, а также мальчик в возрасте около шести лет.

Причины аварии выясняются.