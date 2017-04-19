Водитель из Самарской области стал участником смертельного ДТП под Саратовом

В среду, 19 апреля, автомобиль "газель" с номерами самарского региона попал в ДТП под Саратовом, в результате которого погибли четыре человека, сообщает sarnovosti.ru.
Как пояснила порталу представитель областной Госавтоинспекции Екатерина Конопелько, примерно в 9:35 на 325 км автодороги "Сызрань — Волгоград" (поворот к с. Рыбушка) 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и лоб в лоб протаранил "газель". После этого в грузовик врезался автомобиль Mitsubishi.
Водителя "газели" госпитализировали в больницу. В "десятке" от полученных травм скончались виновник аварии и его пассажиры — женщины 40-ка и 25-ти лет, а также мальчик в возрасте около шести лет.
Причины аварии выясняются.
Последние комментарии
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!