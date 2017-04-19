Ранее судимый за убийство мужчина тяжело ранил пенсионерку

Во вторник, 18 апреля, около полуночи из с. Губино Сызранского района в больницу доставили 68-летнюю Людмилу М. с колото-резанными ранениями брюшной полости и грудной клетки.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. В совершении преступления полиция подозревает проживающего в доме потерпевшей ее безработного 56-летнего сожителя Евгения М., ранее судимого за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.
По версии предварительного следствия, причиной нападения послужила ссора, возникшая при распитии спиртного.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?