Ранее судимый за убийство мужчина тяжело ранил пенсионерку

Во вторник, 18 апреля, около полуночи из с. Губино Сызранского района в больницу доставили 68-летнюю Людмилу М. с колото-резанными ранениями брюшной полости и грудной клетки.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. В совершении преступления полиция подозревает проживающего в доме потерпевшей ее безработного 56-летнего сожителя Евгения М., ранее судимого за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. По версии предварительного следствия, причиной нападения послужила ссора, возникшая при распитии спиртного.