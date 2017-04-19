Самарская область получит 927 млн руб. на благоустройство городской среды

Во вторник, 18 апреля, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На нем обсуждалась и программа по благоустройству муниципалитетов "Формирование комфортной городской среды". Премьер сообщил, что увеличилось число регионов-участников приоритетных проектов. В этот перечень вошла и Самарская область.

Напомним, в этом году в рамках реализации программы по инициативе партии "Единая Россия" и решению президента РФ регионам будет выделено порядка 25 млрд рублей на благоустройство муниципалитетов. Изначально Самарская область не входила в список регионов, которые могут получить федеральную поддержку.

В январе состоялась встреча губернатора Николая Меркушкина с членом Совета Федерации Дмитрием Азаровым, в ходе которой сенатор обещал главе региона посодействовать о включении Самарской области в федеральную программу.

18 апреля сенатор в эфире телеканала "Губерния" сообщил, что регион из федерального бюджета получит 927 млн руб. на благоустройство. Из них около 500 млн руб. будет направлено на приведение в порядок дворов муниципалитетов. Оставшиеся средства пойдут на восстановление знаковых объектов Самары. Отметим, что на реализацию проекта в областном бюджете также предусмотрено более 1 млрд рублей.

Как отметил Дмитрий Азаров, решение президента о выделении регионам дополнительных средств на благоустройство городов и сел было принято неслучайно. Накануне предвыборной кампании в Госдуму о приведении в порядок дворов просили избиратели. "Люди говорили о том, что сами готовы включиться в эту работу, но им нужна поддержка", — подчеркнул сенатор.

Также о необходимости дополнительных средств на благоустройство говорили мэры городов на прошлогоднем форуме, организованном Всероссийским советом местного самоуправления. Потом этот вопрос активно обсуждался, и о решении по выделению федеральных средств на благоустройство городов сообщил президент в своем послании.

"На прошлой неделе состоялось заседание трехсторонней комиссии, куда входят представители Совета Федерации, Госдумы и Правительства РФ. На нем, в том числе, была утверждена и сумма в 927 млн рублей, которую получит Самарская область. Мы очень рассчитываем на то, что наш родной край получит эти средства, которые будут потрачены на приведение в порядок дворов и знаковых объектов региона", — сказал Дмитрий Азаров.