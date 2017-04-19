Самарская область получит 927 млн руб. на благоустройство городской среды

Во вторник, 18 апреля, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На нем обсуждалась и программа по благоустройству муниципалитетов "Формирование комфортной городской среды". Премьер сообщил, что увеличилось число регионов-участников приоритетных проектов. В этот перечень вошла и Самарская область.
Напомним, в этом году в рамках реализации программы по инициативе партии "Единая Россия" и решению президента РФ регионам будет выделено порядка 25 млрд рублей на благоустройство муниципалитетов. Изначально Самарская область не входила в список регионов, которые могут получить федеральную поддержку.
В январе состоялась встреча губернатора Николая Меркушкина с членом Совета Федерации Дмитрием Азаровым, в ходе которой сенатор обещал главе региона посодействовать о включении Самарской области в федеральную программу.
18 апреля сенатор в эфире телеканала "Губерния" сообщил, что регион из федерального бюджета получит 927 млн руб. на благоустройство. Из них около 500 млн руб. будет направлено на приведение в порядок дворов муниципалитетов. Оставшиеся средства пойдут на восстановление знаковых объектов Самары. Отметим, что на реализацию проекта в областном бюджете также предусмотрено более 1 млрд рублей.
Как отметил Дмитрий Азаров, решение президента о выделении регионам дополнительных средств на благоустройство городов и сел было принято неслучайно. Накануне предвыборной кампании в Госдуму о приведении в порядок дворов просили избиратели. "Люди говорили о том, что сами готовы включиться в эту работу, но им нужна поддержка", — подчеркнул сенатор.
Также о необходимости дополнительных средств на благоустройство говорили мэры городов на прошлогоднем форуме, организованном Всероссийским советом местного самоуправления. Потом этот вопрос активно обсуждался, и о решении по выделению федеральных средств на благоустройство городов сообщил президент в своем послании.
"На прошлой неделе состоялось заседание трехсторонней комиссии, куда входят представители Совета Федерации, Госдумы и Правительства РФ. На нем, в том числе, была утверждена и сумма в 927 млн рублей, которую получит Самарская область. Мы очень рассчитываем на то, что наш родной край получит эти средства, которые будут потрачены на приведение в порядок дворов и знаковых объектов региона", — сказал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?