Нелегала задержали в Самаре с поддельным документом

В Самаре, на ул. Братьев Коростелевых полицейские задержали 34-летнего мигранта с поддельным документом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина предъявил правоохранителям бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в РФ, выписанный на его имя. Но полицейские усомнились в подлинности документа и направили его на экспертизу. Исследование подтвердило, что уведомление фальшивое.
По данным ГУ МВД, мужчина является уроженцем и гражданином одной из соседних республик и проживает в Самаре незаконно.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?