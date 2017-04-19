Нелегала задержали в Самаре с поддельным документом

В Самаре, на ул. Братьев Коростелевых полицейские задержали 34-летнего мигранта с поддельным документом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина предъявил правоохранителям бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в РФ, выписанный на его имя. Но полицейские усомнились в подлинности документа и направили его на экспертизу. Исследование подтвердило, что уведомление фальшивое.

По данным ГУ МВД, мужчина является уроженцем и гражданином одной из соседних республик и проживает в Самаре незаконно.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".