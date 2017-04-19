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Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Окончательное решение по количеству поездок по транспортным картам будет принято по итогам апреля"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, в ходе прямого эфира в программе "Главная тема" на телеканале "Россия 24" губернатор Николай Меркушкин оценил ход реформы по лимитированию поездок по транспортным картам.

Губернатор: "Окончательное решение по количеству поездок по транспортным картам будет принято по итогам апреля" Губернатор: "Окончательное решение по количеству поездок по транспортным картам будет принято по итогам апреля"
Фото: Андрей Савельев

Глава региона отметил, что в настоящее время анализируется количество льготников, которые не смогли уложиться в 50 поездок.

"В феврале не уложились 4,2% льготников, в марте около 19%. В апреле показатели ниже. К концу апреля мы точно решим, каким категориям сколько поездок будет определено, — представил планы Николай Меркушкин. — Большинство впишутся в лимит 50 поездок. Те, кому необходимо больше по объективным причинам, смогут написать заявление, обосновать, и им или будет увеличено количество поездок или будет выплачиваться дополнительное пособие".

Губернатор напомнил, что Россия переходит к адресной социальной помощи, и по этим подходам работает весь мир. "Раньше у нас не было важно, какой ты имеешь доход. Были случаи, когда человек имел доход 40-50 тыс. руб. и получал льготу. А есть люди, особенно многодетные семьи, где 3-4 тыс. руб. доход на душу населения. Теперь мы им в пять раз увеличили выплаты, а с части людей сняли. Но мы вернемся к этому вопросу, и заслуженным людям, которые получили льготы за добросовестную работу, будем из специального фонда выплачивать деньги по итогам года", — сообщил глава региона.

Ведущий программы напомнил, что введение лимитированных поездок по транспортным картам даже вызвало криминальные разборки. Губернатор привел конкретные примеры.

"С руководителей транспортных предприятий "крыша" требовала долю. В итоге подожгли сначала машину замглавы Куйбышевского района. На второй день подожгли два автобуса добросовестного перевозчика. Начали днем джипами блокировать автобусы на маршруте. Мы обратились в полицию, они оперативно сработали. Полицейские сели в автобусы и, когда перекрыли маршрут и вышли арестовывать, по ним начали стрелять. Вы представляете, о каких доходах значит шла речь, если дошло до этого. В итоге полицейские одного ранили и троих задержали. Сейчас, естественно, заведено уголовное дело. И это не единичный случай, — представил данные Николай Меркушкин. — Поэтому сейчас криминальные структуры подогревают ситуацию, платят деньги тем, кто ходит на митинги и их организовывают. Но я уже не раз говорил, что мы доведем вопрос до конца, не допустим разворовывания денег по этим схемам".

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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