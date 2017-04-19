Николай Меркушкин: "Необходимо как можно быстрее решить проблемы Тольятти"

Перед новым главой Тольятти стоит задача в кратчайшие сроки решить хозяйственные проблемы города. Об этом в среду, 19 апреля, губернатор Николай Меркушкин сообщил в прямом эфире телеканала "Россия 24. Самара".

"В комиссию по отбору кандидатов на пост главы Тольятти заявления подали 19 человек, — рассказал глава региона. — 18 кандидатов представили свои программы, комиссия их выслушала для того, чтобы понять, кто из них достоин, занять пост. 5 человек представили грамотные продуманные программы".

По словам руководителя области, главным критерием отбора было хорошее знание кандидатом городского хозяйства. "Для Тольятти сейчас исключительно важен именно такой человек. Нам нужен такой человек, который будет считать для себя эту работу делом всей своей жизни", — пояснил Николай Меркушкин.

Он сообщил, что отбор шел очень непросто. "В комиссии было 20 человек. Среди них — почетные граждане Самарской области, Тольятти, уважаемые и авторитетные люди, — рассказал губернатор. — Они предлагали разные варианты, разных людей. В итоге комиссия остановила свой выбор на Анташеве Сергее Александровиче. Он возглавлял ТЭВИС, коммунальную организацию, которая признавалась лучшей в стране".

У нового главы Тольятти профильное образование, связанное с деятельностью в городском хозяйстве. В думе Тольятти он возглавлял комитет по городскому хозяйству.

"Работая заместителем мэра, он представлял депутатам программу развития города. Тольяттинцы считают, что за последние 5-6 лет это была самая важная, грамотная и популярная программа в городе, — отметил глава региона. — Комиссия посчитала, что он наиболее подготовлен сразу решать те задачи, которые стоят перед городом".

Руководитель области подчеркнул, что перед Тольятти стоит большой блок хозяйственных проблем, которые необходимо как можно быстрее решить. "Мы выделяем на эти цели значительные ресурсы. В Тольятти действует федеральная программа по празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля на Волжском автозаводе. Она реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина. И деньги, выделяемые по этой федеральной программе, надо очень эффективно использовать", — заявил Николай Меркушкин.

Он выразил уверенность, что новый глава Тольятти — человек очень порядочный. "Важно, чтобы он создал атмосферу порядочности в городской власти. Это необходимо для того, чтобы федеральные средства пошли бы на дело", — сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что в Тольятти нужно реализовать программу создания территории опережающего развития (ТОР). "Тольяттинский госуниверситет на днях получил статус опорного вуза России. Это ключевой вопрос реализации программы ТОР Тольятти. Без современного вуза эту задачу не решить. Статус опорного вуза позволит получить дополнительно финансирование и успешно развивать университет", — пояснил руководитель области.

Он особо подчеркнул, что самое важное для нового главы города — заниматься конкретными делами. "Надо заниматься не бумагами, а живой работой. Без этого не удастся решить те задачи, которые стоят перед Тольятти", — обозначил приоритет Николай Меркушкин.