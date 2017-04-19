Губернатор: "Недобросовестными управляющими компаниями будут заниматься правоохранительные органы"

В среду, 19 апреля, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24-Самара" ответил на вопросы ведущего, касающиеся компенсаций за жилищно-коммунальные услуги. Губернатор заверил, что 91% льготников получают компенсации, а теми УК и ТСЖ, которые отказываются предоставлять информацию в министерство социально-демографической политики, займутся правоохранительные органы.

"В апреле 91% населения компенсацию получил, а доля тех, кто не получает льготы из-за несвоевременного предоставления сведений управляющими компаниями, снизилась до 1%", - пояснил губернатор.

Он рассказал, что 49 из более чем полутора тысяч УК и ТСЖ не заключили соответствующие договоры с министерством. С каждой компанией разбираются индивидуально, в том числе и правоохранительные органы.

"По одной из управляющих компаний заведено уголовное дело. Они не заключили соглашение, управляющую компанию проверили и выяснили причину. Там абсолютно полная непрозрачность, были и финансовые махинации", - сказал Николай Меркушкин.

Он не исключил, что и другие компании, которые не предоставляют информацию, ждет подобная участь. Он подчеркнул: если бы в УК и ТСЖ, которые саботируют социально важную работу, все было чисто и прозрачно, они бы давно заключили договоры.

В качестве примера он привел УК из Елховского района, из-за которой лишь о 20% льготников есть информация у социальных служб. "Этой УК тоже будет заниматься правоохранительная система", - заверил глава региона.

Также губернатор рассказал, что в 9% случаев не удалось найти контакта с конкретными людьми. Большинство из них - неплательщики, которые раньше исправно получали деньги от государства, но свою долю не оплачивали, перекладывая расходы на соседей. Губернатор подчеркнул, что, пока они не решат свои проблемы, рассчитывать на поддержку не стоит.

Николай Меркушкин заверил, что льготополучателям, которые при новой системе выплаты компенсаций понесли определенные финансовые потери, будет оказана помощь: "Тем, кому особенно тяжело, чьи доходы не превышают определенной суммы или у кого небольшая пенсия, мы разовыми выплатами дополнительно будем помогать".

Для этих целей будет сформирован специальный фонд, куда будут направлены средства, сэкономленные на пресечении незаконных схем увода денег из бюджета как в сфере транспорта, так и в сфере ЖКХ. Также эти средства направят на решение конкретных проблем.

"Эти деньги в конечном итоге будут работать на людей, на микрорайоны. Они будут направлены на благоустройство, на дороги, на спортивные объекты", - резюмировал глава региона.