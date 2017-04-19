Глава региона: "АФК "Система" может построить в Самарской области до 10 молочных комплексов"

В Самарской области планируется реализация ряда масштабных проектов в сфере АПК. Так, АФК "Система" намерена заняться производством молока в Самарской области. Кроме того, в регион может прийти агрохолдинг "Белая птица", который планирует завершить строительство Сергиевской птицефабрики. Об этом губернатор Николай Меркушкин сообщил в прямом эфире телеканала "Россия 24. Самара".

За последние четыре года инвестиции в АПК региона составили около 30 млрд рублей. В прошлом году был получен рекордный за последние 20 лет урожай - более 2,2 млн т зерна (вместе с собранным подсолнечником - 4 млн т).

По итогам 2016 г. губерния вошла в число лидеров по темпам роста производства молока, вдвое выросло количество племенных предприятий (сегодня их 30). По объему произведенной сельхозпродукции область вошла в первую 20-ку регионов страны, сельхозпроизводители получили около 7,5 млрд руб. прибыли.

"Четыре года назад мы производили мяса птицы примерно 26 тыс. тонн. Сейчас производим 47 тыс. т в год. Таким образом, в Самарской области производство мяса птицы увеличено в 1,7 раза, - рассказал глава региона. - Мы активно начали строить вторую очередь Тимашевской птицефабрики. Производство мяса птицы в регионе будет увеличено до 100-110 тыс. тонн. А ввод в строй Сергиевской птицефабрики позволит увеличить объемы производства еще на 120-130 тыс. тонн. Сейчас готовится подписание соглашения с новым инвестором, который будет заниматься строительством Сергиевской птицефабрики".

Новым инвестором может стать агрохолдинг "Белая птица". "После реализации этих проектов как минимум треть произведенного у нас мяса птицы мы будем продавать за пределы Самарской области. Это может произойти через полтора, максимум два года", - проинформировал руководитель области.

По его словам, у инвесторов также появился большой интерес к производству молока. "Мы долго тему раскачивали, искали инвесторов. Сейчас молочное производство активно развивает Андрей Евгеньевич Половинкин. В его агропроекте средний надой в день - 36 л на корову. Это один из лучших показателей в стране, - подчеркнул губернатор. - Кроме того, к нам приходит АФК "Система", мы будем заключать соглашение. Они планируют построить до десяти молочных комплексов. Самарские предприниматели также заявили три проекта в этой сфере. Это очень важно, потому что раньше в Самарской области к молочному производству интереса не было, теперь же произошли позитивные сдвиги".

Николай Меркушкин отметил и другие положительные изменения в АПК. "За последние пять лет регион закупил самый большой объем сельхозтехники в ПФО. Государство компенсировало аграриям 25% затрат на закупки. Наши аграрии технически теперь хорошо оснащены. Это гарантия эффективной работы на селе", - заявил губернатор.