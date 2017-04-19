Глава региона: "АФК "Система" может построить в Самарской области до 10 молочных комплексов"

В Самарской области планируется реализация ряда масштабных проектов в сфере АПК. Так, АФК "Система" намерена заняться производством молока в Самарской области. Кроме того, в регион может прийти агрохолдинг "Белая птица", который планирует завершить строительство Сергиевской птицефабрики. Об этом губернатор Николай Меркушкин сообщил в прямом эфире телеканала "Россия 24. Самара".
За последние четыре года инвестиции в АПК региона составили около 30 млрд рублей. В прошлом году был получен рекордный за последние 20 лет урожай - более 2,2 млн т зерна (вместе с собранным подсолнечником - 4 млн т).
По итогам 2016 г. губерния вошла в число лидеров по темпам роста производства молока, вдвое выросло количество племенных предприятий (сегодня их 30). По объему произведенной сельхозпродукции область вошла в первую 20-ку регионов страны, сельхозпроизводители получили около 7,5 млрд руб. прибыли.
"Четыре года назад мы производили мяса птицы примерно 26 тыс. тонн. Сейчас производим 47 тыс. т в год. Таким образом, в Самарской области производство мяса птицы увеличено в 1,7 раза, - рассказал глава региона. - Мы активно начали строить вторую очередь Тимашевской птицефабрики. Производство мяса птицы в регионе будет увеличено до 100-110 тыс. тонн. А ввод в строй Сергиевской птицефабрики позволит увеличить объемы производства еще на 120-130 тыс. тонн. Сейчас готовится подписание соглашения с новым инвестором, который будет заниматься строительством Сергиевской птицефабрики".
Новым инвестором может стать агрохолдинг "Белая птица". "После реализации этих проектов как минимум треть произведенного у нас мяса птицы мы будем продавать за пределы Самарской области. Это может произойти через полтора, максимум два года", - проинформировал руководитель области.
По его словам, у инвесторов также появился большой интерес к производству молока. "Мы долго тему раскачивали, искали инвесторов. Сейчас молочное производство активно развивает Андрей Евгеньевич Половинкин. В его агропроекте средний надой в день - 36 л на корову. Это один из лучших показателей в стране, - подчеркнул губернатор. - Кроме того, к нам приходит АФК "Система", мы будем заключать соглашение. Они планируют построить до десяти молочных комплексов. Самарские предприниматели также заявили три проекта в этой сфере. Это очень важно, потому что раньше в Самарской области к молочному производству интереса не было, теперь же произошли позитивные сдвиги".
Николай Меркушкин отметил и другие положительные изменения в АПК. "За последние пять лет регион закупил самый большой объем сельхозтехники в ПФО. Государство компенсировало аграриям 25% затрат на закупки. Наши аграрии технически теперь хорошо оснащены. Это гарантия эффективной работы на селе", - заявил губернатор.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.