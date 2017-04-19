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Футбол Спорт

Дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тренера "Крыльев Советов"

МОСКВА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

По итогам матча "Анжи" — "Крылья Советов" было вынесено решение оштрафовать тренера ФК "Крылья Советов"  Гаэтано Петрелли на 10 тыс. руб за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи, сообщает официальный сайт РФС.

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Аристарх Андреев 15 марта 2017 12:10 Директор стадиона "Металлург" Евгений Дмитриев: "Мы провели максимально возможный комплекс работ"

опять- виноваты все, а крайних нет !!!

Александр Иванов 06 февраля 2017 12:11 С "Крыльев Советов" сняли запрет на регистрацию новых игроков

Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

Сергей Глушков 01 ноября 2016 17:58 Ибрагим Цаллагов может покинуть "Крылья Советов"

попер шантаж

kfn mkk 11 июля 2016 21:33 "Крылья Советов" уступили "Стяуа" - 0:1

снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

Павел Шубин 01 июля 2016 10:31 Зураб Циклаури: "Игроки Премьер-лиги, на которых мы сейчас нацелены, не горят желанием переходить в ФНЛ"

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