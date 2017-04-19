Дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тренера "Крыльев Советов"

В среду, 19 апреля, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

По итогам матча "Анжи" — "Крылья Советов" было вынесено решение оштрафовать тренера ФК "Крылья Советов" Гаэтано Петрелли на 10 тыс. руб за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи, сообщает официальный сайт РФС.