Дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тренера "Крыльев Советов"

В среду, 19 апреля, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
По итогам матча "Анжи" — "Крылья Советов" было вынесено решение оштрафовать тренера ФК "Крылья Советов" Гаэтано Петрелли на 10 тыс. руб за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи, сообщает официальный сайт РФС.
Последние комментарии
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ