Появился первый анонс парада на День Победы

9 мая в 10:00 на площади Куйбышева состоится военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
В парадных колоннах пройдут военнослужащие Самарского гарнизона и сотрудники правоохранительных ведомств. Механизированная колонна будет представлена современными образцами вооружения и военной техники, в том числе БТР-80, БТР-82А, противотанковые комплексы 9п148 на базе БРДМ-2а "Конкурс", самоходные и возимые артиллерийские системы 2С23 "Нона", 2С19 "МСТА-С", 2А65 "МСТА-Б" и другие.
В исторической части парада по площади проедет уникальная военная техника с членами клуба памяти "Они сражались за Родину", одетыми в форму военнослужащих РККА 1941-1945 годов.
В небе самолеты ДОСААФ будут вести показательный воздушный бой.
Завершится праздничный день торжественным салютом.
Последние комментарии
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.