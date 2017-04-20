Появился первый анонс парада на День Победы

9 мая в 10:00 на площади Куйбышева состоится военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В парадных колоннах пройдут военнослужащие Самарского гарнизона и сотрудники правоохранительных ведомств. Механизированная колонна будет представлена современными образцами вооружения и военной техники, в том числе БТР-80, БТР-82А, противотанковые комплексы 9п148 на базе БРДМ-2а "Конкурс", самоходные и возимые артиллерийские системы 2С23 "Нона", 2С19 "МСТА-С", 2А65 "МСТА-Б" и другие.

В исторической части парада по площади проедет уникальная военная техника с членами клуба памяти "Они сражались за Родину", одетыми в форму военнослужащих РККА 1941-1945 годов.

В небе самолеты ДОСААФ будут вести показательный воздушный бой.

Завершится праздничный день торжественным салютом.