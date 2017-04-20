В Сызрани пьяный водитель без прав врезался в столб, уходя от погони ДПС

В четверг, 20 апреля, в Сызрани нетрезвый водитель без прав, уходя от погони ДПС, врезался в столб, сообщает ktv-ray.ru.
Около трех часов ночи на ул. Советской внимание наряда ДПС привлекла белая "пятерка". Автомобиль несколько раз выезжал на встречную полосу, проезжал на красный сигнал светофора и двигался по дороге с односторонним движением в противоположном разрешенному направлении.
Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. После продолжительного преследования, нарушитель не справился с управлением и врезался в световую опору ЛЭП на кольцевой развязке по ул. Урицкого. После этого водитель выбежал из автомобиля, но через пару десятков метров был задержан.
Как сообщает пресс-служба ОГИБДД Сызрани, за рулем автомобиля находился безработный 22-летний сызранец без прав и документов на машину. Кроме того, освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении нарушителя были составлены административные материалы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства при которых нарушитель оказался за рулем автомобиля.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.