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ДТП Происшествия

В Сызрани пьяный водитель без прав врезался в столб, уходя от погони ДПС

СЫЗРАНЬ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 20 апреля, в Сызрани нетрезвый водитель без прав, уходя от погони ДПС, врезался в столб, сообщает ktv-ray.ru.

Около трех часов ночи на ул. Советской внимание наряда ДПС привлекла белая "пятерка". Автомобиль несколько раз выезжал на встречную полосу, проезжал на красный сигнал светофора и двигался по дороге с односторонним движением в противоположном разрешенному направлении.

Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. После продолжительного преследования, нарушитель не справился с управлением и врезался в световую опору ЛЭП на кольцевой развязке по ул. Урицкого. После этого водитель выбежал из автомобиля, но через пару десятков метров был задержан.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД Сызрани, за рулем автомобиля находился безработный 22-летний сызранец без прав и документов на машину. Кроме того, освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства при которых нарушитель оказался за рулем автомобиля.

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Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

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А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

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Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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