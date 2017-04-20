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Общество

В преддверии Дня Победы на площади Куйбышева выступит "Хор Турецкого"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площади Куйбышева 8 мая в 18:30 состоится концерт "Мы Великой Победы песни будем петь вместе!", посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне, анонсирует департамент информполитики администрации губернатора.

В программе концерта выступления самарских исполнителей, Волжского Русского народного хора, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко.

Кульминацией вечера станет выступление легендарного коллектива "Хор Турецкого", который представит свой спецпроект "Песни Победы".

"Песни Победы" — это виртуальный мост между двумя столетиями, ретроспектива и культурный символ Победы. В концертную программу войдут честные, искренние песни о жизни, мире, подвиге и, конечно, любви — от пронзающего "Бухенвальдского набата" до всеми любимой "Катюши" и "Смуглянки".

Проект "Песни Победы" был создан в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализован в 2015 году в Москве на Поклонной горе, собрав рекордное количество зрителей — 150 тыс. человек. В 2016 году акция "Песни Победы" состоялась в Севастополе с масштабной телетрансляцией по всей стране.

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