В преддверии Дня Победы на площади Куйбышева выступит "Хор Турецкого"

На площади Куйбышева 8 мая в 18:30 состоится концерт "Мы Великой Победы песни будем петь вместе!", посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне, анонсирует департамент информполитики администрации губернатора.

В программе концерта выступления самарских исполнителей, Волжского Русского народного хора, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко.

Кульминацией вечера станет выступление легендарного коллектива "Хор Турецкого", который представит свой спецпроект "Песни Победы".

"Песни Победы" — это виртуальный мост между двумя столетиями, ретроспектива и культурный символ Победы. В концертную программу войдут честные, искренние песни о жизни, мире, подвиге и, конечно, любви — от пронзающего "Бухенвальдского набата" до всеми любимой "Катюши" и "Смуглянки".