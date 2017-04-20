Лишенный прав водитель на Audi A6 устроил гонки с ДПС, повредив три машины

На прошлой неделе в Самаре сотрудники городской автоинспекции задержали водителя, который дважды скрылся с места ДТП, а во время оформления протокола его машина скатилась с горки и врезалась во внедорожник. Молодой человек, безработный Илья В., несколько раз привлекался за езду в нетрезвом виде, а теперь ему может грозить лишение свободы.

12 апреля около десяти часов вечера на пост дежурного городской автоинспекции поступило сообщение о том, что водитель черной Audi A6 на ул. Ново-Садовой, в районе 1-й просеки, врезался в автомобиль Audi Q3, после чего скрылся с места аварии.

Данные о нарушителе были переданы всем экипажам ДПС. Спустя некоторое время автомобиль был замечен на ул. Аэродромной. Полицейские начали преследование, но водитель со скоростью больше 100 км/ч помчался в сторону ул. Тухачевского. К погоне подключились активисты "Ночного патруля".

Через несколько минут водитель Audi вылетел на встречную полосу и задел отечественную легковушку. Не сбавляя скорости, он продолжил мчаться по "встречке", то и дело выезжая на трамвайные рельсы. Он чудом не задел еще несколько машин. Водитель явно с трудом справлялся с управлением, потому что его иномарку то и дело бросало из стороны в сторону.

Как только патрульный автомобиль начал приближаться к нарушителю, он резко свернул во двор и продолжил гонку среди припаркованных автомобилей, но неожиданно заехал в тупик.

Водитель и его пассажиры попытались сбежать. Молодой человек, который сидел за рулем, убегая, даже потерял ботинки.

Компания едва не устроила потасовку с инспекторами ДПС и активистами "Ночного патруля", потому сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ.

В результате пассажиров и водителя иномарки задержали. По иронии судьбы полицейским пришлось допрашивать шофера, усадив его на золотую лавку во дворе жилого дома. Молодой человек закрывал лицо руками и невнятно пытался выразить свое недовольство происходящим, особенно он был возмущен инцидентом со слезоточивым газом.

Оказалось, что у сотрудников полиции вопросов к нему намного больше. Водитель иномарки Илья В. уже давно катался по городу без водительского удостоверения. Безработный молодой человек был лишен его несколько лет назад за езду в нетрезвом виде, после чего еще раз задерживался в состоянии алкогольного опьянения.

"От медицинского освидетельствования отказываюсь", — заявил нарушитель на комментарий инспектора ДПС, который подметил исходящий Ильи В. запах алкоголя.

Пока сотрудники оформляли протоколы, проблем водителю решил добавить его автомобиль. Машина стояла на горке без включенного ручного тормоза и внезапно поехала прямиком в стоявшую перед ней иномарку. Так на счету нарушителя оказалось три аварии.

"На водителя было составлено несколько протоколов: за оставление места ДТП, за отсутствие полиса ОСАГО. Он несколько раз создавал опасные аварийные ситуации. Ему грозит уголовная ответственность, нарушитель уже лишен водительского удостоверения сроком на полтора года. Возможно, речь пойдет о лишении свободы, но штраф в несколько сотен тысяч рублей он будет обязан выплатить", — прокомментировала ситуацию Антонина Шиш, инспектор отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по Самаре.