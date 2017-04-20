Школьный музей Боевой славы из Отрадного стал одним из победителей окружного проекта "Победа - 2017"

В среду, 19 апреля, заместитель полпреда президента РФ в ПФО Игорь Паньшин провел заседание окружной конкурсной комиссии проекта "Победа".

Проект осуществляется по инициативе общественного совета ПФО и поддержке полномочного представителя и руководителей регионов округа. Всего в конкурсе приняли участие 192 военно-патриотических клуба, 395 заявок пришло от музеев учебных заведений.

В ходе совещания окружная конкурсная комиссия проекта "Победа" определила победителей и утвердила итоговый протокол.

В номинации "Лучшая музейная экспозиция" третье место занял музей Боевой славы центра гражданско-патриотического воспитания школы №8 г. Отрадный Самарской области.

Музей создан более 30 лет назад и имеет богатую историю: в годы Великой Отечественной войны на территории будущего Отрадного базировался 5-й запасной авиационный полк. Туда получил назначение молодой летчик-испытатель Сергей Алексеев, который после войны стал детским писателем и освещал важнейшие события русской истории.

Сегодня школа №8 г. Отрадный носит его имя, а музей Боевой славы служит центром патриотического воспитания не только для учащихся школы, но и для молодежи города в целом. Активисты музея оказывают шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проводят экскурсии для школьников и работников предприятий Отрадного, ухаживают за могилами погибших летчиков на кладбище в с. Черновка.

Необходимо отметить, что отрадненский школьный музей стал победителем конкурса Самарской области, на который подавали заявки еще 40 музеев региона. Жюри оценивало целостность экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, наличие уникальных экспонатов, интерактивность, организацию научно-исследовательской и культурно-просветительской работы.

Победители окружного проекта "Победа" будут награждены дипломами, памятными знаками и сертификатами на приобретение оборудования для своих учреждений и на поездку в города-герои Москву (участие в репетиции Парада Победы), Брест и Волгоград.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса "Победа" пройдет 28-29 апреля 2017 года в Казани.