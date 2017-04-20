В Самарском областном суде не нашлось места для стола прокурора

В четверг, 20 апреля, в Самарском областном суде состоялось заседание президиума, на котором представитель и адвокат обсужденного Аверьянова заявили ходатайство организационного характера.

Юрист Александр Терещенко заявил, что место, отведенное заместителю прокурора области Сергею Шестернину, нарушает принцип равенства сторон, гарантированный ст. 123 Конституции РФ, и ходатайствовал об устранении нарушения.

Следует отметить, что на протяжении ряда последних лет Шестернин во время заседания Президиума областного суда всегда сидит по правую руку от председателя облсуда Любови Дроздовой. А так как Шестернин всегда в прокурорском мундире, то его странное местоположение среди судей особенно бросается в глаза. И хотя УПК требует равноправия сторон защиты и обвинения, стол для адвокатов находится не рядом с председательствующей, а около двери на другом конце зала.

"Я участвовал в заседаниях президиума Верховного Суда и ряде президиумов судов субъектов федерации, и нигде не видел, чтобы так нарушалось равноправие стороны защиты, как это происходит в заседаниях Президиума Самарского областного суда", — пояснил Александр Терещенко.

Председатель Дроздова с ходатайством не согласилась, якобы из-за того, что зданию суда уже 150 лет и в нем нет другого места для заседаний президиума, кроме этого небольшого помещения, в котором нашлось место только для стола адвокатов. Якобы для стола представителя гособвинения места нет, и потому он сидит между судей.

Доводы председательствующей насчет тесноты помещения выглядели совсем не убедительно: ведь в кулуар, где проходят заседания президиума, все идут через огромный зал № 58, который обычно пустует, особенно по четвергам, когда и собирается президиум. В этот день недели у конвойной службы идут занятия по спецподготовке, вследствие чего все залы суда, отведенные уголовной коллегии, свободны.

Сам Шестернин назвал ходатайство защитников "необоснованными амбициями".

Тогда Терещенко, чтобы соблюсти равноправие сторон, предложил и адвокатов пересадить на пустующие места за столом президиума. На что Дроздова заявила: "Этого никогда не будет!"

"Я согласен с доводами коллег, ратующих за равноправие, — заявил адвокат Александр Паулов. — Нигде за свою долгую практику я не видел, чтобы прокурор сидел за одним столом с судьей".