В Самаре будут судить фальшивомонетчика, который сбывал деньги под прикрытием семьи и детей

Самарские полицейские недавно передали в суд дело по крупной поставке поддельных купюр в Самару.

"Эту партию мы изъяли в октябре 2016 года, — рассказал начальник отделения по борьбе с фальшивомонетничеством пятого оперативного отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области Денис Сельцин. — Тогда были обнаружены 300 купюр номиналом 5000 рублей. Подозреваемый был задержан в Москве на Казанском вокзале".

Согласно данным источника в правоохранительных органах, в поле зрения оперативников мужчина попал еще раньше, когда сбывал фальшивки в разных районах города. Особенно ему "нравился" ТРК "Космопорт" и рестораны быстрого питания McDonalds и KFC. Туда он приходил с женой и детьми, покупал что-нибудь рублей на 300, а кассиру давал поддельную пятитысячную банкноту. Народу в таких местах всегда много, все спешат, поэтому никто ничего не подозревал.

Так в итоге стало известно о девяти эпизодах сбыта фальшивок в Самаре. А чуть позже опера узнали: подозреваемый уехал в Москву за новой партией.

Чтобы он не сошел с поезда раньше, задержать его решили при посадке в Москве. Едва мужчина предъявил посадочный билет, появились полицейские. У него в сумке нашли 300 купюр номиналом 5000 рублей.

На следующей неделе в Советском районном суде Самары состоится предварительное слушание по этому делу. Мужчине грозит реальный срок лишения свободы.