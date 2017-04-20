В Самаре будут судить фальшивомонетчика, который сбывал деньги под прикрытием семьи и детей

Самарские полицейские недавно передали в суд дело по крупной поставке поддельных купюр в Самару.
"Эту партию мы изъяли в октябре 2016 года, — рассказал начальник отделения по борьбе с фальшивомонетничеством пятого оперативного отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области Денис Сельцин. — Тогда были обнаружены 300 купюр номиналом 5000 рублей. Подозреваемый был задержан в Москве на Казанском вокзале".
Согласно данным источника в правоохранительных органах, в поле зрения оперативников мужчина попал еще раньше, когда сбывал фальшивки в разных районах города. Особенно ему "нравился" ТРК "Космопорт" и рестораны быстрого питания McDonalds и KFC. Туда он приходил с женой и детьми, покупал что-нибудь рублей на 300, а кассиру давал поддельную пятитысячную банкноту. Народу в таких местах всегда много, все спешат, поэтому никто ничего не подозревал.
Так в итоге стало известно о девяти эпизодах сбыта фальшивок в Самаре. А чуть позже опера узнали: подозреваемый уехал в Москву за новой партией.
Чтобы он не сошел с поезда раньше, задержать его решили при посадке в Москве. Едва мужчина предъявил посадочный билет, появились полицейские. У него в сумке нашли 300 купюр номиналом 5000 рублей.
На следующей неделе в Советском районном суде Самары состоится предварительное слушание по этому делу. Мужчине грозит реальный срок лишения свободы.
Последние комментарии
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?