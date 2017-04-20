БК "Самара-2" уступил саратовскому "Автодору-2" — 83:87

В четверг, 20 апреля, в очередном матче молодежной лиги БК "Самара-2" на выезде встречался с саратовским "Автодором-2".

Соперники устроили настоящее "перетягивание каната", в роли которого выступила инициатива. С десяток раз в матче менялся лидер, но ни саратовцам, ни "Самаре" не удавалось оторваться больше, чем на 5-6 очков. В итоге командам не хватило сорока минут основного времени.

Причем, если в третьей четверти "Самара" постоянно вела в счете, в четвертой она уже выступала в роли догоняющего. Отличную игру провел Дмитрий Халдеев, обновивший пару клубных рекордов. Заключительная десятиминутка ему особенно удалась: за этот отрезок он набрал 12 очков, в том числе и те, которые позволили перевести поединок в овертайм.

В овертайме "Самара" усилиями Даниила Синегубова и Дмитрий Халдеева набрала всего 3 очка. Этого было слишком мало, чтобы рассчитывать на успех.83:87 — первый матч остался за "Автодором-2".

В пятницу, 21 апреля, команды проведут второй матч, сообщает официальный сайт клуба.