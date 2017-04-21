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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Объединив усилия власти, бизнеса и граждан, мы укрепим позиции нашей губернии как опорного региона страны"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 апреля, губернатор Николай Меркушкин обратился к жителям Самарской области в связи с Днем местного самоуправления.

Фото: Архив «ВН»

"День местного самоуправления — один из самых молодых праздников в современной России. Он объединяет представителей органов местного самоуправления и всех инициативных, ответственных, неравнодушных граждан, — говорится в обращении. — Более чем полуторовековая история местного самоуправления в Самарском регионе богата традициями. Именно у нас во второй половине XIX в. прошли первые земские собрания. И сегодня в области выстраивается эффективная система функционирования общественных советов микрорайонов и территорий внутригородских районов. Выполняя поручение Президента России В. В. Путина, мы поставили перед собой задачу максимально приблизить власть к людям, соединить местное самоуправление с общественной инициативой".

Проводимая реформа позволит гражданам не только самим участвовать в работе местной власти, но и видеть конкретные результаты проделанной работы у себя в доме, во дворе, на своей улице.

По словам главы региона, этому будет способствовать участие нашего региона в национальной программе благоустройства территорий. "В итоге, благодаря софинансированию из средств федерального и областного бюджета, мы дополнительно привлечем на эти цели в общей сложности около двух миллиардов рублей", — подчеркнул руководитель области.

Он выразил жителям региона искреннюю благодарность за личное участие в формировании эффективной системы местного самоуправления в Самарской области, за постоянную заботу о решении проблем в сфере ЖКХ, развитии социальной инфраструктуры, благоустройстве городов и сел.
Николай Меркушкин уверен, что объединив усилия власти, бизнеса и граждан, мы укрепим позиции нашей губернии как опорного региона страны с мощной экономикой и комфортными условиями жизни.

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озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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