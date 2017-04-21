Николай Меркушкин: "Объединив усилия власти, бизнеса и граждан, мы укрепим позиции нашей губернии как опорного региона страны"

В пятницу, 21 апреля, губернатор Николай Меркушкин обратился к жителям Самарской области в связи с Днем местного самоуправления.

"День местного самоуправления — один из самых молодых праздников в современной России. Он объединяет представителей органов местного самоуправления и всех инициативных, ответственных, неравнодушных граждан, — говорится в обращении. — Более чем полуторовековая история местного самоуправления в Самарском регионе богата традициями. Именно у нас во второй половине XIX в. прошли первые земские собрания. И сегодня в области выстраивается эффективная система функционирования общественных советов микрорайонов и территорий внутригородских районов. Выполняя поручение Президента России В. В. Путина, мы поставили перед собой задачу максимально приблизить власть к людям, соединить местное самоуправление с общественной инициативой".

Проводимая реформа позволит гражданам не только самим участвовать в работе местной власти, но и видеть конкретные результаты проделанной работы у себя в доме, во дворе, на своей улице.

По словам главы региона, этому будет способствовать участие нашего региона в национальной программе благоустройства территорий. "В итоге, благодаря софинансированию из средств федерального и областного бюджета, мы дополнительно привлечем на эти цели в общей сложности около двух миллиардов рублей", — подчеркнул руководитель области.

Он выразил жителям региона искреннюю благодарность за личное участие в формировании эффективной системы местного самоуправления в Самарской области, за постоянную заботу о решении проблем в сфере ЖКХ, развитии социальной инфраструктуры, благоустройстве городов и сел.

Николай Меркушкин уверен, что объединив усилия власти, бизнеса и граждан, мы укрепим позиции нашей губернии как опорного региона страны с мощной экономикой и комфортными условиями жизни.