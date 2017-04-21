Жигулевская ГЭС открыла водосливную плотину на 8 дней позже, чем в прошлом году

С 20 апреля на Жигулевской ГЭС начался холостой сброс воды. Решение об этом принято в связи с увеличением притока воды в Куйбышевское водохранилище, его суммарный показатель на данный момент достиг 19238 кубометров в секунду. Среднесуточный расход воды через Жигулевский гидроузел (суммарно через водосбросную плотину и гидроагрегаты), установленный Росводресурсами на 20 апреля, составляет 10000 + 500 м3/с.

20 апреля для сохранения рыбных ресурсов произведено открытие водосливной плотины тремя затворами всего на полметра. Мгновенный расход воды через плотину составил 240 м3/с. Такой режим будет выдерживаться не менее 8 часов. Затем расход будет поэтапно увеличен до 1000 м3/с, с аналогичной выдержкой по времени. И лишь после этого продолжится увеличение расходов до уровня режимов, заданных Росводресурсами. Этот график открытия затворов позволит рыбе адаптироваться к изменению гидрологического режима в зоне, примыкающей к плотине. В дальнейшем, при увеличении сбросных расходов, маневрирование затворами будет производиться равномерно по всей протяженности водосливной плотины.

Как отметил директор ГЭС Олег Леонов, Жигулевская ГЭС встречает половодье 2017 года в штатном режиме. В прошлом году открытие водосливной плотины прошло 12 апреля 2016 года. В период прохождения весеннего половодья специалистами ГЭС организован круглосуточный контроль за изменениями гидрометеорологической обстановки. По данным гидрологов, отметка уровня воды верхнего бьефа в настоящее время составляет 51,37 м (20 апреля 2016 отметка была 53,13 м). Свободный объем водохранилища — 9,42 км³.

Сообщается, что работа ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов. Оно согласует свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, Росстроем, АО "Системный оператор Единой энергетической системы" с учетом интересов всех водопользователей и задач, стоящих перед этими ведомствами.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС Волжско-Камского каскада, входящих в состав РусГидро, а также Новосибирской, Саяно-Шушенской и Богучанской ГЭС представлена по ссылке.