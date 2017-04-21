В Самаре планируют расширить участок ул. Алма-Атинской

В пятницу, 21 апреля, в самарской мэрии состоялась встреча главы города Олега Фурсова с инициативной группой собственников земельных участков с улицы Алма-Атинской.
На совещании обсуждалось два вопроса — смена зонирования земельных участков, расположенных на ул. Алма-Атинской в границах ул. Стара-Загора и Московского шоссе, а также вопрос реконструкции и благоустройства этого участка улицы длиной 1,74 км.
Что касается первого вопроса, то еще в 40-50 гг. на "Алмаатинке" располагались садоводческие участки. На генеральном плане города это зона Р5. С 90-х годов данная территория активно застраивалась коммерческими объектами — ресторанами, гостиницами, автосервисами. Это уже зона Ц2.
Получается, что город не добирает серьезные суммы по налогу на землю, так как с садоводческих хозяйств он ниже, чем с объектов коммерческой недвижимости. Предприниматели не против платить больше, но не могут этого делать, пока не сменена зона с Р5 на Ц2.
В свою очередь, депутат Кировского совета, член комитета по бюджету, налогам и экономике Владимир Брязу предложил менять зонирование земельных участков в индивидуальном порядке, по мере решения вопросов с уплатой налогов каждым конкретным собственником.
В принципе, этот вопрос не вызвал особых разногласий у сторон. Зато обсуждение реконструкции этого участка Алма-Атинской привело к интересной дискуссии.
Камнем преткновения стала ширина полосы отвода под будущую дорогу. Собственники подготовили свой проект благоустройства Алма-Атинской на данном отрезке, в котором створ красных линий, где строительство запрещено, равен 40 м.
Министерство строительства Самарской области рекомендует 50-70 м. Казалось бы, разница 10 м, но вопрос принципиальный.
Председатель совета депутатов Кировского района Александр Киреев призвал присутствующих подумать о перспективе. Он напомнил, что были в свое время планы сократить полосу отвода и Московского шоссе, и Ново-Садовой. Если бы они тогда осуществились, то сегодня мы бы не имели возможности расширять главные магистрали Самары.
Подводя итоги встречи, Олег Фурсов отметил, что ширина полосы отвода под дорогу — вопрос государственной важности.
"Мы не будем принимать непродуманных решений, — подчеркнул глава Самары. — Сегодня передвинем красные линии, а завтра появится новый проект реконструкции, и придется выкупать уступленную землю уже по завышенной стоимости".
Так, например, получилось с земельными участками на Московском шоссе и улицах, прилегающих к стадиону, строящемуся к чемпионату мира по футболу, когда "копеечные" постройки выкупались за миллионы рублей.
Однако решать проблему необходимо, и в заключение Олег Фурсов предложил чиновникам и общественникам собраться вновь через месяц. За этот срок они должны согласовать ширину створа красных линий и решить другие вопросы, вызвавшие разногласия сторон.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(