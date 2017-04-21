Анонсированная протестная демонстрация по пр. Ленина в Самаре не согласована мэрией

Анонсированная на воскресенье, 23 апреля, протестная демонстрация с шествием от музея "Самара космическая" по проезжей части пр. Ленина до площади Героев 21-й армии не согласована мэрией Самары.
Как пояснил руководитель департамента общественных и внешних связей горадминистрации Сергей Самарцев, судом было предложено согласовать один из трех маршрутов для демонстрантов. Однако маршрут, проходящий по пр. Ленина, как и еще один из предложенных на согласование маршрутов, пролегают через дороги, активно используемые в том числе общественным транспортом. Это создаст значительные неудобства для горожан.
"По решению Ленинского райсуда нам предложили согласовать один из трех маршрутов для демонстрации. Администрация рассмотрела и предложила единственный возможный из них на сегодня маршрут. Распространяемая информация о согласовании маршрута от площади Козлова до площади Героев 21-й армии, не соответствует действительности. Администрация города обращается к жителям и просит их не идти на поводу у организаторов, это чревато негативными последствиями", — сообщил Самарцев.
Последние комментарии
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....