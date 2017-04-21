Преподаватель ПГУТИ остался на своем посту даже после того, как его признали виновным во взяточничестве

В Самаре 11 апреля вступил в силу приговор, вынесенный Геннадию Шевченко, которого признали виновным во взяточничестве.

Напомним, заместителя заведующего кафедрой высшей математики ПГУТИ Геннадия Шевченко 19 мая 2016 г. задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области с поличным при получении взятки 51 тыс. рублей. Деньги преподавателю передавал староста первого курса заочников, взамен 17 студентов должны были получить ответы на контрольные работы и экзаменационные тесты.

По данным источника в правоохранительных органах, при обыске в рабочем кабинете Шевченко изъяли 150 тыс. руб. и документы, подтверждающие, что он является счастливым собственником шести земельных участков, трех трехкомнатных квартир, семи гаражей и пяти автомобилей. Впрочем, впоследствии все это имущество было переписано на родственников в аккурат до того, как на него успели наложить арест.

23 мая было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия", а 1 июля — еще одно по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Однако впоследствии закон ввел в обиход статью 291.2 "Мелкое взяточничество" и получение взятки в 51 тыс. руб. от 17 студентов "разбили" на 17 эпизодов мелкого взяточничества по 3 тыс. рублей.

Вину в суде Шевченко не признал, однако 29 марта 2017 г. решением Октябрьского районного суда он был признан виновным в 17 эпизодах мелкого взяточничества и приговорен к штрафу 150 тыс. рублей.

По сведениям источника в правоохранительных органах, несмотря на судебный процесс и обвинительный приговор Шевченко продолжает работать в ПГУТИ. На сайте вуза он значится как заместитель заведующего кафедрой.

Прокомментировать ситуацию по телефону в вузе отказались, в связи с чем мы направили в учреждение запрос с просьбой ответить: как руководство учебного заведения собирается разрешать возможные конфликты между судимым преподавателем и студентами, написавшими на него заявление и дававшими показания в суде?