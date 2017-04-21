Для льготников, не укладывающихся в 50 поездок, разработают адресные меры поддержки

Для льготников, которым по объективным причинам недостаточно 50 поездок на общественном транспорте в месяц, разработают адресные меры поддержки. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

По ее словам, министерство третий месяц анализирует ситуацию. Мониторинг показал: в марте в 50 поездок не уложились 19% льготников. 44% граждан, превысивших лимит поездок, ездили по социальной необходимости. Например, навещали внуков, ездили в больницу или поликлинику и т. п. 45% совершали пересадки из-за отсутствия прямых маршрутов. 11% потребовались дополнительные поездки из-за жизненных обстоятельств. К примеру, они навещали в больнице родственников.

"Есть граждане, которым большее количество поездок необходимо по объективным причинам, — пояснила Марина Антимонова. — Например, молодым людям с инвалидностью, являющимся студентами вузов. А есть те, кому дополнительные поездки необходимы разово. К примеру, людям, чьи родственники попали в больницу. Для этих категорий граждан мы разрабатываем дополнительные меры поддержки".

Во время мониторинга выявили случаи махинаций с социальными картами и факты передачи карт другим людям. Например, одна кондуктор, будучи льготником, ежедневно пробивала карту по 10-15 раз на своем маршруте.

"Некоторые граждане, которые никуда не ездят, передают карту своим родственникам, — говорит Антимонова. — А сотрудники транспортных компаний не проверяют, кто предъявляет карту. Эти вопросы мы будем решать".