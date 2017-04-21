16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для льготников, не укладывающихся в 50 поездок, разработают адресные меры поддержки В Безенчуке нерадивая мамаша не кормила своих маленьких детей и била их за то, что просили еду Кавалера ордена Мужества с тремя детьми выселяют из квартиры в Рощинском Органы соцзащиты в Самаре изменили режим работы В Волжском районе общественный совет обсудил адресную поддержку граждан

Соцподдержка Общество

Для льготников, не укладывающихся в 50 поездок, разработают адресные меры поддержки

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 11
Версия для печати

Для льготников, которым по объективным причинам недостаточно 50 поездок на общественном транспорте в месяц, разработают адресные меры поддержки. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

По ее словам, министерство третий месяц анализирует ситуацию. Мониторинг показал: в марте в 50 поездок не уложились 19% льготников. 44% граждан, превысивших лимит поездок, ездили по социальной необходимости. Например, навещали внуков, ездили в больницу или поликлинику и т. п. 45% совершали пересадки из-за отсутствия прямых маршрутов. 11% потребовались дополнительные поездки из-за жизненных обстоятельств. К примеру, они навещали в больнице родственников.

"Есть граждане, которым большее количество поездок необходимо по объективным причинам, — пояснила Марина Антимонова. — Например, молодым людям с инвалидностью, являющимся студентами вузов. А есть те, кому дополнительные поездки необходимы разово. К примеру, людям, чьи родственники попали в больницу. Для этих категорий граждан мы разрабатываем дополнительные меры поддержки".

Во время мониторинга выявили случаи махинаций с социальными картами и факты передачи карт другим людям. Например, одна кондуктор, будучи льготником, ежедневно пробивала карту по 10-15 раз на своем маршруте.

"Некоторые граждане, которые никуда не ездят, передают карту своим родственникам, — говорит Антимонова. — А сотрудники транспортных компаний не проверяют, кто предъявляет карту. Эти вопросы мы будем решать".

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Штефан 20 апреля 2017 13:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

Мария Денисова 20 апреля 2017 06:57 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.

Тамара Никулина 10 февраля 2017 17:45 Коммунальщики готовы передавать минсоцу информацию для начисления льготникам компенсаций

Как можно оплатить э/оэнергию и холод.воду до 10 февр., если до сего врем.не принесли платеж. документы Самарагорэнергосбыта и Самарских коммунальных систем?Платежки СКС за декабрь 2016 принесли19 янв.

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Лис Упоротый 25 марта 2016 12:15 Суд обязал мэрию Тольятти решить вопрос с коммуникациями к участкам для многодетных

Огласите размер платы за подключение.

Фото на сайте

Двадцать человек из сгоревшего дома остаются без жилья

Двадцать человек из сгоревшего дома остаются без жилья

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30