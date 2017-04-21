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Соцподдержка Общество

Марина Антимонова: 90% льготников уже получают компенсации на оплату услуг ЖКХ по новым правилам

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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90% жителей региона, имеющих льготы на оплату услуг ЖКХ, уже получают компенсации по новым правилам. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Марина Антимонова: 90% льготников уже получают компенсации на оплату услуг ЖКХ по новым правилам Марина Антимонова: 90% льготников уже получают компенсации на оплату услуг ЖКХ по новым правилам
Фото: Игорь Казановский

У большинства тех, кому компенсации не начисляют, есть долги по квартплате. Также министерство ведет работу с ТСЖ, которые пока не передают в органы соцзащиты информацию о льготниках. Больше всего таких товариществ в Октябрьском и Железнодорожном районах Самары.

Недавно выяснилось: восемь ТСЖ Железнодорожного района, ранее заключивших договоры, их расторгли. Причина - неправильные действия руководства районной соцслужбы, которые не объяснили представителям ТСЖ, как работать в новой системе.

"Сейчас в соцслужбе Железнодорожного района работает комиссия министерства, проводится проверка, - пояснила Марина Антимонова. - По ее итогам будут приняты меры. Все льготники без задолженности, которым не начисляют компенсации, получат деньги, как только мы отладим систему".

Средний размер компенсации сейчас составляет от 700 до 1100 рублей.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
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