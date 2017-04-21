90% жителей региона, имеющих льготы на оплату услуг ЖКХ, уже получают компенсации по новым правилам. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Марина Антимонова: 90% льготников уже получают компенсации на оплату услуг ЖКХ по новым правилам

У большинства тех, кому компенсации не начисляют, есть долги по квартплате. Также министерство ведет работу с ТСЖ, которые пока не передают в органы соцзащиты информацию о льготниках. Больше всего таких товариществ в Октябрьском и Железнодорожном районах Самары.

Недавно выяснилось: восемь ТСЖ Железнодорожного района, ранее заключивших договоры, их расторгли. Причина - неправильные действия руководства районной соцслужбы, которые не объяснили представителям ТСЖ, как работать в новой системе.

"Сейчас в соцслужбе Железнодорожного района работает комиссия министерства, проводится проверка, - пояснила Марина Антимонова. - По ее итогам будут приняты меры. Все льготники без задолженности, которым не начисляют компенсации, получат деньги, как только мы отладим систему".

Средний размер компенсации сейчас составляет от 700 до 1100 рублей.