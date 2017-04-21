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Муниципалитеты Власть и политика

Школа муниципального депутата начинает работу

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 апреля, в Самаре состоялся запуск нового образовательного проекта "Школа муниципального депутата" и прошел семинар-совещание "Актуальные вопросы местного самоуправления на современном этапе". По словам организаторов, только на первом этапе в школе обучат 200 человек. Это будут молодые парламентарии, представители общественных советов и молодежных организаций.

Организована школа по инициативе Самарского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления в рамках партийного проекта "Единой России" "Гражданский  Университет". "Молодые депутаты, которые избраны в 2015 году, работают с душой, но бывает, что им не хватает навыков и знаний. В ходе обучения они их получат. Нашей задачей также является вовлечение молодежи в работу органов МСУ", - рассказал член палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Максим Кануев. В начале заседания он зачитал приветствие председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия Азарова. "Уверен, что школа соберет энергичных, молодых, неравнодушных людей, которым не все равно, как живется городу, региону и стране", - говорится в нем.

"Гражданский университет" - это федеральный проект, но мы в Самарской области настолько активны, что нашли свою нишу и начинаем обучать молодых парламентариев. Я глубоко убеждена, что все те идеи, которые предложат слушатели, найдут свое применение в законодательных инициативах как регионального, так и общероссийского уровня", - отметила в своем  выступлении председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политики Марина Сидухина.

В школе предстоит обучаться также членам общественных советов, и председатель тольяттинской городской думы Дмитрий Микель отметил в своей речи, что жизнь показала необходимость этих организаций.

"Николай Иванович Меркушкин неоднократно говорил: нужно приблизить власть к народу, чтобы у людей была реальная возможность участвовать в ее работе. В 2013 году в Тольятти - впервые в регионе - были созданы общественные советы районов, и они весьма эффективны. Общественники участвуют во всех проводимых в городе мероприятиях, занимаются вопросами благоустройства и ремонта жилищного фонда. Сейчас идет активная работа по формированию общественных советов в микрорайонах Самары. Однозначно можно сказать, что они позволят сплотить людей и преодолеть разобщенность для решения проблем своего микрорайона, своего квартала, своего дома. Такие советы помогут людям осознать, что только с их активным участием власть сможет решить проблемы той или иной территории".

В ходе заседания собравшиеся выслушали ряд докладов, где говорилось о работе органов МСУ. А в конце был дан старт конкурса на лучшую законотворческую инициативу. В ноябре на форуме молодых законодателей определится победитель, а в декабре лучшая инициатива будет представлена в Совете Федерации.

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