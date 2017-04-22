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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" завершил сезон победой над "Автодором-2" — 86:79

САРАТОВ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу. 21 апреля, в заключительном матче молодежной лиги БК "Самара-2" на выезде встречался с "Автодором-2".

Первые несколько минут в счете вели хозяева. Пару раз самарцам удавалось вырваться вперед, но соперник тут же возвращал себе преимущество. А вот точный бросок Филиппа Стойко на экваторе стартовой десятиминутки оказался во многом знаковым: больше "Самара" саратовцам лидерство уже не отдавала.

Во втором периоде самарцы то отрывались на 7-9 очков, то позволяли хозяевам приблизиться вплотную, на 1 очко. На беду саратовцев, разыгрался вхолостую отбегавший первую четверть Дмитрий Халдеев: его 11 очков стали серьезным подспорьем для команды.

В третьем периоде гости постепенно начали отрываться в счете, и незадолго до завершения отрезка Александр Крайнов сделал преимущество «Самары» двузначным (62:51). А два подряд попадания Николая Бушуева в начале заключительной десятиминутки лишь укрепили ее лидерство.

В середине четвертого периода саратовцы сумели отыграть половину своего отставания, сократив его до 6 очков (72:66). Но 5 очков в течение 30 секунд от Николая Бушуева и пара данков от Дмитрия Халдеева их остановили. За 1:11 до финальной сирены треха Андрея Грачева фактически сняла все вопросы о победителе матча — «+13» у «Самары». «Автодор» еще смог набрать безответные 6 очков, но они ему ничем не помогли. 86:79 — регулярный чемпионат «Самара-2» завершает победой.

По итогам регулярного чемпионата «Самара-2» стала четвертой. В первом раунде «Финала восьми», который пройдет в Краснодаре с 30 апреля по 2 мая, команда сыграет с «Зенитом-2», сообщает официальный сайт клуба.

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