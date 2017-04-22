В селе Сызранского района кто-то убивает домашних котов

В пятницу, 21 апреля, жители с. Уваровка Сызранского района сообщили в соцсети об убийствах животных, сообщает syzran-small.ru.

Местная жительница Екатерина Наумова рассказала, что у ее родителей сначала пропал рыжий кот кличке Марс. Животное, которое было на самовыгуле, исчезло 18 апреля. На следующий день его труп нашли в куче сухой травы и мусора на ул. Тополиной. Рядом лежали еще четыре кошачьих трупа, в том числе и кота ее соседки.

Жители села планируют обратиться в полицию. На одном из домов есть камера наблюдения, но она направлена в другую сторону от свалки.

Также Екатерина рассказала, что хозяева погибших животных в шоке и не понимают, кому помешали их питомцы.