На пересечении Авроры и Антонова-Овсеенко сошел с рельсов трамвай

В Самаре 22 апреля, на пересечении улиц Авроры и Антонова-Овсеенко сошел с рельсов трамвай 13 маршрута, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
По их словам, первый вагон состава снесло с путей. Причину происшествия выясняют сотрудники ТТУ Самары.
По информации муниципального предприятия, инцидент произошел в 9:20. В результате него никто не пострадал. В 9:45 состав поставили на пути, и он поехал в депо.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.