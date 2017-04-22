На пересечении Авроры и Антонова-Овсеенко сошел с рельсов трамвай

В Самаре 22 апреля, на пересечении улиц Авроры и Антонова-Овсеенко сошел с рельсов трамвай 13 маршрута, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.

По их словам, первый вагон состава снесло с путей. Причину происшествия выясняют сотрудники ТТУ Самары.

По информации муниципального предприятия, инцидент произошел в 9:20. В результате него никто не пострадал. В 9:45 состав поставили на пути, и он поехал в депо.