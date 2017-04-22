Пожарные эвакуировали несколько человек из горевшей квартиры в центре Самары

Утром 22 апреля произошел пожар в девятиэтажном доме на ул. Никитинской, 66а в Самаре, сообщает progorodsamara.ru.
Очаг возгорания был в квартире на третьем этаже. Спасатели прибыли на место происшествия через три минуты. С помощью автолестницы они вывели через балкон жильцов квартиры, в том числе и детей.
Пожар локализовали за несколько минут.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора