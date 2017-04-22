Пожарные эвакуировали несколько человек из горевшей квартиры в центре Самары

Утром 22 апреля произошел пожар в девятиэтажном доме на ул. Никитинской, 66а в Самаре, сообщает progorodsamara.ru.

Очаг возгорания был в квартире на третьем этаже. Спасатели прибыли на место происшествия через три минуты. С помощью автолестницы они вывели через балкон жильцов квартиры, в том числе и детей.

Пожар локализовали за несколько минут.