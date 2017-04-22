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Пожары Происшествия

Пожарные эвакуировали несколько человек из горевшей квартиры в центре Самары

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 22 апреля произошел пожар в девятиэтажном доме на ул. Никитинской, 66а в Самаре, сообщает progorodsamara.ru.

Очаг возгорания был в квартире на третьем этаже. Спасатели прибыли на место происшествия через три минуты. С помощью автолестницы они вывели через балкон жильцов квартиры, в том числе и детей.

Пожар локализовали за несколько минут.

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Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

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Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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