При столкновении трех машин под Самарой погиб водитель и пострадал ребенок

В субботу, 22 апреля, в 19:34, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП на 1109 км трассы М-5 в Сергиевском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия столкнулись три машины. Проводились аварийно-спасательные работы.
По предварительным данным оперативных служб, во время аварии получил тяжелые травмы, от которых позже скончался, водитель одного из автомобилей, предположительно 40-летний мужчина, управлявший Daewoo Nexia. Также медицинская помощь понадобилась двухлетней девочке, которая, предположительно, получила тупую травму живота. Ей назначили амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.