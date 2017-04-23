При столкновении трех машин под Самарой погиб водитель и пострадал ребенок

В субботу, 22 апреля, в 19:34, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП на 1109 км трассы М-5 в Сергиевском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия столкнулись три машины. Проводились аварийно-спасательные работы. По предварительным данным оперативных служб, во время аварии получил тяжелые травмы, от которых позже скончался, водитель одного из автомобилей, предположительно 40-летний мужчина, управлявший Daewoo Nexia. Также медицинская помощь понадобилась двухлетней девочке, которая, предположительно, получила тупую травму живота. Ей назначили амбулаторное лечение.