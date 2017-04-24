В Самаре на пешеходном переходе водитель автобуса сбил девочку подростка

В понедельник, 24 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 55-летнего водителя автобуса Hyundai County, получившего права в 1984 г., сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, около 8:10 он ехал по маршруту № 229 по ул. Воронежской, со стороны ул. Свободы, с левым поворотом на ул. Победы в направлении Краснодонской. У дома № 101 по ул. Победы он сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автобуса.

После аварии "скорая" увезла девочку в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Пострадавшую госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.